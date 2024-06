Lotto, la quaterna vincente: 1 euro per 50 mila

Lotto, ecco la quaterna vincente e anche magica: un solo euro trasformato in 50 mila con questi numeri. Il sogno di una vita che si realizza. Ecco dove è successo

La quaterna vincente. Magica. Incredibile. Sì, di solito parliamo dei terni, ma questa volta, in Veneto, si sono superati. Già beccare tre numeri nell’immaginario collettivo è qualcosa di davvero unico, figuriamoci riuscire a centrarne la bellezza di quattro che cambiano in maniera importante la vita di una persona. Proprio questo è successo nei giorni scorsi, così come viene rivelato, al solito, da Agimeg.it.

Continuano insomma, anche in maniera imperterrita, le vincite al gioco del Lotto, quello più amato dagli italiani, quello che regala sogni ed emozioni a tutti quelli che ci provano anche con un solo euro. In questo specifico caso parliamo proprio del costo di un caffè al bar – e nemmeno in tutti i bar – che ha permesso al fortunato di portare a casa la cifra clamorosa di 50.596 euro. Ma andiamo a leggere insieme, nel dettaglio, quello che è successo e dove è successo.

Lotto, ecco la quaterna magica

Parliamo della provincia di Venezia, e precisamente il comune di Martellago: è stata la vincita più alta dello scorso fine settimana, con i soldi che vi abbiamo svelati prima portati a casa con una quaterna sulla ruota appunto della città veneta fatta con i numeri 14, 26, 39 e 89. Un solo euro investito, una vita totalmente cambiata dalla dea bendata che ha deciso di baciare il fortunato. Ma non è finita qui.

Sempre nel Veneto, e in questo caso nella provincia di Treviso nell’estrazione dello scorso uno giugno, sono stati vinti altri ventimila euro o quasi. A Castelfranco Veneto con una giocata sulla ruota di Napoli, il colpo è stato di 10mila euro tondi tondi. Mentre a Montebelluna sono stati vinti 9.750 euro con una giocata sulla ruota di Venezia. Come fate tutti voi a non stupirvi, ancora, di tutto quello che succede con il gioco del Lotto?