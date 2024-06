Gratta e Vinci, occhio al “Miliardario”: non prendete questi biglietti

Gratta e Vinci, occhio al “Miliardario”: arriva la determinazione dirigenziale. Massima attenzione al codice quando acquistate un tagliando.

Una vittoria importante ai Gratta e Vinci, si sa, può cambiare la vita di una persona. Risolvere in un battibaleno eventuali problemi di natura economica, tirare fuori i sogni dal cassetto. Ed è per questo che le rapine a tabaccherie, bar ed aree di servizio stanno diventando, purtroppo, sempre più frequenti.

Capita, sovente, che interi blocchetti vengano rubati addirittura prima del loro arrivo nei punti vendita. E cosa succede a quel punto? Lo spiega bene l’Agenzia delle dogane e dei monopoli: si procede immediatamente con l’annullamento. E nel caso in cui dovessero risultare vincenti, il proprietario del tagliando non potrebbe procedere con la riscossione della vincita. A tal proposito, come riferisce la stessa Agenzia, proprio in questi giorni sono stati annullati dei biglietti della serie “Il Miliardario” oggetto di furto. Il codice in questione è 3095: è ciò che si evince – lo scrive anche il sito Agimeg.it – “dalla determinazione dirigenziale in seguito a una nota del concessionario Lotterie Nazionali s.r.l. del 31 maggio 2024 con la quale è stato comunicato l’elenco di alcuni biglietti di lotterie istantanee oggetto di furto prima della consegna ai punti vendita”.

Gratta e Vinci, occhio al “Miliardario”: attenzione al codice 3095

La serie il “Milionario”, è bene ricordarlo, è una delle più gettonate e ricercate dagli utenti. Un grande classico che non passa mai di moda. E che offre diverse opportunità di giocata.

C’è, infatti, la possibilità di scegliere tra il classico “Miliardario” dal costo di 5 euro, tra quello Mega (10 euro) e quello Maxi, in assoluto il più costoso (20 euro) ma anche quello che mette in palio premi più importanti. Con il “Miliardario Maxi” si possono arrivare a vincere ben 5 milioni di euro. Una delle ultime vincite di tale portata si è verificata lo scorso febbraio a Sant’Arsenio, un piccolo paese della provincia di Salerno. Secondo il racconto del Corriere Adriatico il fortunato giocatore, recatosi presso il Lion’s Cafe per prendere un caffé ed acquistare un pacchetto di sigarette, ha fatto festa grazie al numero 6, intascandosi una somma che di sicuro è stata in grado di cambiargli la vita.