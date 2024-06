Gratta e vinci e Lotteria, il doppio colpo vale oro

Gratta e vinci e Lotteria, certi eventi sono più unici che rari, ma non impossibili: un colpo di questo tipo vale oro.

Gioca alla Lotteria ogni settimana, da 25 anni a questa parte. E non aveva mai realmente pensato, come tutti del resto, di poter indovinare la combinazione vincente e portare a casa una cifra che fosse soddisfacente. Il destino gli ha dimostrato, invece, che qualcosa di bello può sempre succedere e che i miracoli esistono. Anche doppi, talvolta.

Già, perché non è la notizia della vincita in sé, ad aver lasciato a bocca aperta gli abitanti dello Stato del Kentucky e non solo, quanto piuttosto le circostanze. Iniziamo col dire che William Fannin, questo il nome del giocatore protagonista di questa insolita storia, ha vinto al Powerball, una Lotteria che funziona in maniera molto simile al nostro Superenalotto. La somma su cui ha avuto la possibilità di mettere le mani è pari a 50mila dollari: una cifra notevole, certo, ma, come dicevamo pocanzi, non è questo l’aspetto più interessante della storia.

Era destino, in un certo senso, che capitasse proprio a lui. Fannin, dopo aver giocato per anni nello stesso negozio, quel giorno ha deciso di cambiare: si è recato, infatti, presso un punto vendita Zip Zone, un cambio di programma che deve aver favorito, in qualche modo, la sua vincita. Si era già assicurato, in passato, delle piccole soddisfazioni, ma roba di poco conto: vincite che mai avevano superato i mille dollari, per intenderci.

Prima il Gratta e vinci, poi la Lotteria: fortuna sfacciata

Non è neanche questo, comunque, il cuore della storia. La cosa più eclatante è che questo uomo di Hazard ha vinto al Powerball tre mesi dopo un evento che aveva già reso felice la sua famiglia.

La figlia Starla, con un Gratta e vinci della serie Merry Money Bonus Jackpot, aveva incassato la bellezza di 150mila dollari. Felicità doppia, dunque, in casa Fannin, tra i cui componenti la dea bendata deve essersi sentita particolarmente a suo agio, avendo lei deciso di premiare questa famiglia non una, ma per ben due volte.

“‘Siediti, sto per dirti una cosa importante’ – così l’uomo avrebbe rivelato a sua moglie la bella notizia, stando a quanto raccontato ai funzionari della Lotteria – Poi abbiamo chiamato nostra figlia, che era più felice di me. Io ho lavorato per una vita come insegnante di basket alle scuole superiori. Sono pensionato da quattro anni. Questi soldi sicuramente ci faranno comodo, non so ancora come li spenderò”.