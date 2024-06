I pronostici di martedì 4 giugno: amichevoli internazionali

I pronostici di martedì 4 giugno: ci sono le amichevoli internazionali con in campo anche l’Italia e le qualificazioni agli Europei femminili.

Si avvicina il debutto dell’Italia campione in carica agli Europei di Germania e la nazionale di Luciano Spalletti, capitata in un girone ostico con Spagna e Croazia, non può assolutamente sbagliare il match d’esordio con l’Albania, in programma a Dortmund il prossimo 15 giugno.

Prima di quella data gli azzurri giocheranno due amichevoli, la prima oggi contro la Turchia di Vincenzo Montella e la seconda con la Bosnia. Il risultato, come spesso avviene in questi casi, conterà relativamente. L’ex allenatore del Napoli ne approfitterà per fare le prove generali.

L’ultimo precedente tra Italia e Turchia risale a marzo 2022, amichevole che gli azzurri giocarono con il morale sotto i piedi in quanto avevano appena fallito miseramente la qualificazione ai Mondiali qatarioti. All’epoca finì con un rocambolesco 3-2 ed anche stavolta sembrano esserci i presupposti per una gara movimentata, tenendo conto pure delle idee offensive dei due commissari tecnici.

Pronostici altre partite

Tra le altre amichevoli in programma oggi, probabili vittorie con annesse goleade per Svizzera e Portogallo rispettivamente contro Estonia e Finlandia, mentre Austria-Serbia promette almeno un gol per squadra.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Italia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Italia-Turchia, Amichevole, ore 21:00

Vincenti

• Slovenia (in Slovenia-Armenia, Amichevole, ore 18:00)

• Svizzera (in Svizzera-Estonia, Amichevole, ore 20:15)

• Romania (in Romania-Bulgaria, Amichevole, ore 20:30)

• Portogallo (in Portogallo-Finlandia, Amichevole, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Svizzera-Estonia, Amichevole, ore 20:15

• Portogallo-Finlandia, Amichevole, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Austria-Serbia, Amichevole, ore 20:45

• Italia-Turchia, Amichevole, ore 21:00

Il “clamoroso”

Austria vincente e almeno un gol per squadra (in Austria-Serbia, Amichevole, ore 20:45)