Roland Garros, tabellone femminile: notizie e pronostici giovedì 30 maggio

Roland Garros, tabellone femminile: il calendario è stato “stravolto” dalla pioggia. In programma ci sono diversi match interessanti.

Di nuovo la pioggia protagonista a Parigi. I rovesci di ieri hanno letteralmente scombussolato i calendari e gli unici match di secondo turno che si sono conclusi sono stati quelli giocati sui campi coperti.

Questo significa che nella giornata odierna si dovranno recuperare la maggior parte della partite del day 4, sia per quanto riguarda il tabellone maschile sia per quello femminile. Tra i primi incontri in programma oggi c’è quello, molto interessante, tra la ex numero due al mondo Paula Badosa e la kazaka Yulia Putintseva. La giocatrice spagnola all’esordio ha faticato per piegare la britannica Boulter, che si era aggiudicata il primo set. E i suoi colpi potenti potrebbero non bastare contro la Putintseva, travolgente nel primo turno contro la statunitense Stephens (6-1 6-2): l’attuale numero 39 al mondo in questo momento sembra avere più fiducia e secondo noi può sovvertire i pronostici. Equilibrio anche nel derby russo tra Elina Avanesyan e Anna Blinkova: quest’ultima due giorni fa ha sorpreso tutti facendo fuori la più quotata Cirstea ma sarà complicato ripetersi contro la connazionale, che peraltro si è aggiudicata l’unico precedente.

In campo anche Paolini ed Errani

La numero uno d’Italia Jasmine Paolini, oggi 15esima al mondo, a Parigi vuole arrivare più lontano possibile e dopo il comodo esordio contro l’australiana Saville partirà nettamente favorita anche contro la lucky loser americana Baptiste, reduce da un’aspra battaglia con la connazionale Day. Potrebbe interrompersi invece la corsa della veterana Sara Errani, che dalle qualificazioni si è spinta fino al secondo turno.

Per l’esperta bolognese adesso c’è la statunitense Emma Navarro, di recente entrata fra le prime 25 al mondo. La Errani venderà cara la pelle ma la sua grinta contro la potente giocatrice di New York potrebbe non bastare. Riuscirà probabilmente a dare continuità alla strepitosa vittoria contro la numero 7 al mondo Sakkari la francese Varvara Gracheva, in grado di sorprendere anche l’americana Pera. Un altro incontro tutto da seguire è quello tra Anna Kalinskaya e Bianca Andreescu. La russa in questa stagione sta giocando il miglior tennis della sua carriera: dovrà, tuttavia, fare attenzione alla campionessa Slam, provata dagli infortuni ma comunque sempre insidiosa. Infine, la numero 2al mondo Aryna Sabalenka dovrebbe regolare in due set la giapponese Uchijima, mentre i match Bogdan-Pavlyuchenkova e Azarenka-Andreeva potrebbero essere decisi al terzo set.

Possibili vincenti

Putintseva in Badosa-Putintseva

Avanesyan in Avanesyan-Blinkova

Paolini in Baptiste-Paolini

Gracheva in Gracheva-Pera

Kalinskaya in Kalinskaya-Andreescu

Roland Garros, i pronostici sui games

Uchijima-Sabalenka (under 18,5)

Errani-Navarro (over 18,5)

Bogdan-Pavlyuchenkova (over 21,5)

Azarenka-Andreeva (over 21,5)