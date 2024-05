I pronostici di giovedì 30 maggio: Serie B e Coppa Libertadores

I pronostici di giovedì 30 maggio: c’è l’andata della finale playoff di Serie B, poi nella notte in campo Libertadores e Sudamericana.

Gli avvincenti playoff di Serie B sono giunti alla tappa finale. A contendersi l’ultimo pass per la massima serie saranno Cremonese e Venezia, che hanno chiuso la regular season rispettivamente al quinto e al quarto posto. Nessuna sorpresa, dunque: negli ultimi 180 minuti della stagione si sfideranno le due squadre migliori di questa postseason, quelle hanno collezionato più punti in campionato (70 i lagunari, 67 i lombardi).

Un divario minimo ma che potrebbe fare la differenza nel caso in cui la doppia sfida dovesse concludersi con un nulla di fatto. A parità di punteggio, infatti, in Serie A andrebbe il Venezia: non sono previsti né supplementari né calci di rigore. Quarta per rendimento casalingo, la Cremonese ha concluso il campionato con numeri difensivi importanti. In casa i grigiorossi hanno incassato solamente 15 gol ma contro il Venezia non potranno giocare una gara d’attesa: vincere davanti al proprio pubblico sarà fondamentale per poter contare su due risultati su tre nel match di ritorno. Immaginiamo dunque una partita equilibrata in cui dovrebbero andare a segno entrambe.

Pronostici altre partite

Dopo l’andata della finale playoff di Serie B, in campo nella notte italiana Coppa Libertadores e Coppa Sudamericana. Attese le vittorie di Palmeiras e Independiente del Valle, promettono gol River Plate-Deportivo Tachira e Libertad Asuncion-Nacional De Football.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Cremonese vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Cremonese-Venezia, Serie B, ore 20:30

Vincenti

• Palmeiras (in Palmeiras-San Lorenzo, Coppa Libertadores, ore 00:00)

• Independiente del Valle (in Independiente del Valle-Liverpool Montevideo, Coppa Libertadores, ore 00:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Danubio-Rayo Zuliano, Coppa Sudamericana, ore 00:00

• Independiente del Valle-Liverpool Montevideo, Coppa Libertadores, ore 00:00

• River Plate-Deportivo Tachira, Coppa Libertadores, ore 02:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Cremonese-Venezia, Serie B, ore 20:30

• Libertad Asuncion-Nacional De Football, Coppa Libertadores, ore 02:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Cremonese-Venezia, Serie B, ore 20:30