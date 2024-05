Roland Garros, tabellone femminile: notizie e pronostici mercoledì 29 maggio

Roland Garros, tabellone femminile: in serata tocca alla numero uno Swiatek, che se la vedrà con un’altra campionessa Slam, la giapponese Osaka.

Il match clou di questo secondo turno è senza alcun dubbio quello che vede contrapposte la numero uno al mondo Iga Swiatek, tre volte campionessa a Parigi, e Naomi Osaka, che di Slam in carriera ne ha vinti ben quattro (nessuno al Roland Garros).

La giocatrice nipponica, dopo il lungo stop per via della gravidanza, fatica a ritrovare la forma di qualche anno fa e nel primo turno ha rischiato grosso contro l’azzurra Lucia Bronzetti, cavandosela in tre set e dopo due ore intense di gioco. Improbabile, dunque, che riesca a dare filo da torcere a quella che è ormai la regina indiscussa del Major parigino. All’esordio la Swiatek ha archiviato la pratica Jeanjean in appena un’ora lasciando all’avversaria a malapena tre game. C’è da aspettarsi un’altra vittoria netta contro la Osaka, che però rispetto alla francese dovrebbe riuscire a rendersi più pericolosa, racimolando qualche game in più. Riflettori puntati anche sull’italiana Elisabetta Cocciaretto, che all’esordio ha fatto l’impressa battendo in tre set la numero 14 al mondo Haddad Maia. Una prestazione sensanzionale della marchigiana e non stupisce più di tanto che i bookmakers la considerino leggermente favorita contro la spagnola Cristina Bucsa.

La Jabeur sul velluto?

La tunisina Ons Jabeur, numero 9 del ranking Wta, è stata quasi perfetta nel primo turno contro l’americana Vickery. Pur non avendo mai trovato grande continuità in questo 2024, dovrebbe arrivare un successo abbastanza netto anche contro la colombiana Osorio, giocatrice che fatica a fare quel salto di qualità atteso da tempo.

Un’avversaria insidiosa invece per la lettone Jelena Ostapenko, vincitrice a Parigi nel 2017. La tennista baltica dovrà vedersela con la danese Clara Tauson, apparsa in crescita nell’ultimo periodo (nel primo turno ha fatto fuori in due set la veterana Maria) ma alla fine dovrebbe riuscire a regolarla grazie al suo tennis “spregiudicato” e soprattutto “poco ragionato”. Sfida avvincente quella tra Donna Vekic e Marta Kostyuk: l’ucraina si è resa protagonista di una bella rivincita contro la brasiliana Pigossi all’esordio ed il suo atletismo farà certamente la differenza. Parte favorita anche la russa Samsonova: la statunitense Anisimova non ha ancora ritrovato la forma pre-infortunio. Potrebbero infine rivelarsi più combattuti del previsto i match tra Sofia Kenin e Caroline Garcia e Danielle Collins e Olga Danilovic.

Possibili vincenti

Jabeur in Osorio-Jabeur

Ostapenko in Ostapenko-Tauson

Kostyuk in Vekic-Kostyuk

Cocciaretto in Bucsa-Cocciaretto

Samsonova in Samsonova-Anisimova

Roland Garros, i pronostici sui games

Fernandez-Wang (over 20,5)

Kenin-Garcia (over 22,5)

Collins-Danilovic (over 19,5)

Swiatek-Osaka (under 18,5)