MLS, i pronostici sulle partite di giovedì 30 maggio

MLS, torna subito in campo il massimo campionato nordamericano. Messi stavolta partirà dal 1′ nel match tra Inter Miami e Atlanta: notizie e pronostici.

Mentre i principali campionati europei sono già finiti in archivio, in altre parti del mondo si continua a giocare. La MLS, il più importante torneo calcistico nordamericano, si appresta ad entrare nel vivo. E le due squadre che dopo le prime 16 giornate di regular season – iniziata lo scorso febbraio – hanno vinto più partite di tutti sono l’Inter Miami di Leo Messi, prima in classifica a quota 34 punti, e Cincinnati.

Il club della Florida, scelto dalla “Pulce” ormai un anno fa per concludere una carriera straordinaria, non perde addirittura da 10 partite. Sabato scorso la vittoria è arrivata ugualmente nonostante il tecnico, il Tata Martino, abbia deciso di far riposare i tre big: Messi, per l’appunto, Suarez e Busquets. Nella trasferta di Vancouver i protagonisti sono stati Taylor e l’attaccante ecuadoregno Campana (1-2), regalando all’Inter Miami il settimo successo nelle ultime otto giornate. Serie vincente che potrebbe proseguire nel turno infrasettimanale contro Atlanta, con Messi e Suarez che quasi certamente partiranno titolari. Tra le squadre in cerca di riscatto c’è il Montreal, a secco di vittorie da ben nove partite in tutte le competizioni. Qualche miglioramento, soprattutto a livello difensivo, si è intravisto nello 0-0 di Nashville sabato scorso ed è lecito immaginare che i canadesi riescano ad evitare la sconfitta anche contro il DC United, che ha totalizzato un solo punto negli ultimi 3 turni.

Gli Orlando City, che in inverno si sono rinforzati arruolando Luis Muriel dall’Atalanta, non perdono fuori casa dallo scorso marzo. E le possibilità che riescano a portare via punti dalla trasferta di Chicago sono molto alte.

Le previsioni sulle altre partite

È un buon momento anche per i Los Angeles Galaxy, attualmente sesti nella classifica generale con un record di 6 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Indubbiamente un ottimo inizio per i californiani, imbattuti da 5 giornate.

Si profila un incontro equilibrato con Dallas, reduce da un pirotecnico 3-3 con il Real Salt Lake. Spettacolo in vista anche tra New York Red Bulls e Charlotte: nei sei precedenti tra queste due squadre i gol non sono mai mancati (21 complessivi). Potenzialmente prolifica pure la sfida tra Philadelphia Union e Toronto FC: ai canadesi non sono bastati tre gol – tra cui uno di Lorenzo Insigne – nel fine settimana per piegare Cincinnati, che l’ha spuntata 4-3. Il tecnico John Herdman a “Phila” ritrova Federico Bernardeschi, squalificato nell’ultimo match: l’ex juventino nel derby contro Montreal aveva messo a segno una tripletta.

MLS, possibili vincenti

Montreal o pareggio (in Montreal-DC United, ore 01:30)

Inter Miami (in Inter Miami-Atlanta, ore 01:30)

Orlando City o pareggio (in Chicago Fire-Orlando City, ore 02:30)

Los Angeles Galaxy (in Los Angeles Galaxy-Dallas, ore 04:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

New York Red Bulls-Charlotte FC, ore 01:30

Philadelphia Union-Toronto FC, ore 01:30

Los Angeles FC-Minnesota United, ore 04:45

MLS, le partite da almeno tre gol complessivi

Cincinnati-Nashville, ore 01:30

New York Red Bulls-Charlotte FC, ore 01:30

Los Angeles Galaxy-Dallas, ore 04:30