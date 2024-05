Lotto, bastano tre numeri per vincere 22mila euro

Lotto, forse non sapevi che anche a fronte di un investimento irrisorio è possibile vincere una gran bella cifra: di numeri ne bastano 3.

I premi in denaro non sono direttamente proporzionali a quello che si è deciso di puntare, contrariamente a come si potrebbe pensare. La vincita non è commisurata all’investimento iniziale, per intenderci. Tutt’altro: la storia è piena zeppa, al contrario, di storie che testimoniano che molti giocatori si sono arricchiti spendendo una cifra veramente irrisoria.

Come quello, a voler dare un’occhiata più da vicino ad un caso recentissimo, che ha fatto sognare ad occhi aperti il paese di Calusco d’Adda. Siamo in provincia di Bergamo, in Lombardia, nella regione che è stata protagonista indiscussa delle estrazioni dello scorso fine settimana del Lotto e del 10eLotto. Tantissime le vincite totalizzate qui nel weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle, a riprova del fatto che la dea bendata si è concessa qualche giorno tra i suoi paesaggi così incredibilmente diversificati.

Ma torniamo al boom registrato a Calusco d’Adda, che è il comune in cui è stata centrata la vincita più fortunata di tutte tra le tante giocate registrate al Lotto. Con un terno giocato sulla ruota di Bari, il giocatore in questione – non sappiamo se si tratti di un uomo o di una donna – ha portato a casa la bellezza di 22,5mila euro. Un semplicissimo terno al lotto che non gli è neanche costato caro: il suo investimento, pensate un po’, era stato di soli 5 euro.

Lotto, se è destino che accada di numeri ne bastano anche solo 3

Per quanto riguarda il 10eLotto, invece, la vincita più alta è stata quella messa a segno ad Opera, in provincia di Milano: un 6 ha fruttato ben 25mila euro, mentre a Vigevano, in provincia di Pavia, 20mila sono arrivati nelle tasche di un giocatore che ha realizzato un 8 spendendo l’irrisoria cifra di 3 euro.

Altri 15mila sono piovuti in provincia di Varese, più precisamente a Cugliate Fabiasco, mentre Brandico è balzata agli onori della cronaca per un bel 5 da 10mila euro. A Milano città, ancora, un 6 si è convertito in 6mila euro. 1000 in più, per inciso, di quanti ne ha vinti, con la modalità Frequente, un giocatore del bresciano.

Agimeg riferisce, ancora, di un terno sulla ruota di Napoli che è valso 12mila 975 euro e di un altro terno da 11mila 500 euro. Secondo il report, infine, il gioco del Lotto ha fatto registrare du terni identici da 10mila 437 euro ciascuno a Seriate, sulla ruota Nazionale.