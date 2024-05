Lutto straziante, se ne va il bomber giallorosso

Lutto nel mondo del calcio. Una notizia che ha immediatamente riempito di tristezza tutto il popolo giallorosso. Ecco di chi parliamo. Ha fatto la storia del club

Ve lo abbiamo detto anche altre volte: nel momento in cui una città, un club, perde un giocatore che nel corso degli anni ha fatto la storia, è come se andasse via uno di famiglia. Sì, sappiamo benissimo che è così ed è pure il caso, secondo quanto riportato dal corrieradiromagna.it, di Domenico Ciani, bomber indiscusso del Ravenna tra la fine degli sessanta e l’inizio dei settanta.

“Ciani – si legge – che avrebbe compiuto 79 anni il prossimo 8 dicembre, si è spento giovedì scorso e la notizia della sua scomparsa ha subito riempito di tristezza gli appassionati del calcio giallorosso che ieri ne hanno ricordato le gesta con aneddoti di quegli anni indimenticabili”. Ma andiamo a vedere quali sono stati i numeri di questo calciatore che sì, ha davvero fatto la storia del calcio a Ravenna.

Lutto a Ravenna per la morte di Ciani

La bellezza di 244 presenze in maglia giallorossa con 64 gol, che ne fanno il secondo marcatore della storia ravennate e il terzo per numero di presenze. Ciani giocò con la maglia giallorossa per 9 anni, compresa una fugace parentesi nel 1964/65, per poi tornare alla Darsena, allora il Benelli non era ancora stato costruito, nel 1966.

C’è un momento particolare per il quale viene ricordato questo attaccante, ed è relativo ad un gol segnato nello spareggio salvezza in Serie C, a Riccione, contro lo Jesi. Alla fine della sua esperienza da calciatore il compianto era rimasto assai popolare nella città dell’Emilia-Romagna, anche perché aveva un box nel mercato coperto nel quale i tifosi, ogni tanto, lo andavano a trovare discutendo dei tempi passati e di tutto quello che aveva fatto per la squadra. Insomma, uno che ha vissuto il club fino alla fine, che ci ha fatto la storia, e che non verrà mai dimenticato da nessuno. I funerali di Ciani si sono svolti oggi. Da parte di tutta la redazione de Ilveggente.it le condoglianze più sentite alla famiglia.