Lotto, 45mila euro con questo terno

Lotto, ruota e numeri possono fare la differenza: sapevi che indovinandone solamente 3 potevi vincere così tanti soldi?

7.2 milioni di euro. Ammontano a tanto, nel complesso, i premi vinti in Italia lo scorso 23 maggio grazie al mitico gioco del Lotto. Una somma gigantesca, nonché estremamente rappresentativa del successo, ormai conclamato, di un gioco che non ha mai smesso di appassionare gli italiani. Vi basti pensare, per rendere l’esatta misura di quanto spopoli, che da quando il 2024 è iniziato ha distribuito, su tutto il territorio nazionale, premi per un totale di 511,5 milioni di euro.

Ad ogni estrazione, dunque, c’è qualcuno che vince un mucchio di grana grazie, magari, ad una puntata irrisoria. Investendo una manciata di euro appena è possibile mettere le mani, infatti, su dei gruzzoletti abbastanza consistenti. Ne sa qualcosa il giocatore la cui storia, nelle scorse ore, è rapidamente rimbalzata da un sito all’altro, non fosse altro perché emblematica, appunto, del fatto che a volte sembra incredibilmente “semplice” vincere al gioco del Lotto.

Iniziamo col dire che la storia in questione arriva dal Friuli, più precisamente da Cividale, un comune in provincia di Udine. La persona in questione, non sappiamo se si tratti di un uomo o di una donna, ha giocato tre numeri sulla ruota di Milano e ha visto realizzarsi, in men che non si dica, il sogno di una vita. Già, perché il 12, il 25 e il 75 gli hanno portato talmente tanta fortuna che ha vinto una somma difficilmente ottenibile con altre Lotterie simili.

Lotto, la ruota fa la differenza: questa sì che è fortunata

Il terzo giocato sulla ruota di Milano ha permesso alla persona in questione, pensate un po’, di vincere 45mila euro. Beccando 3 numeri appena ha incassato un assegno stratosferico nell’estrazione di giovedì 23 maggio. Non avrebbe, di sicuro, potuto sperare di meglio.

Il fatto che gli siano bastati così pochi numeri per aggiudicarsi una somma tanto notevole ha fatto sognare ad occhi aperti, manco a dirlo, la sua città. Perché sono proprio vincite come queste, che sembrano impossibili ma non lo sono, ad alimentare i sogni di quanti, di settimana in settimana, sperano di vincere al Lotto, al Superenalotto e ai Gratta e vinci.

La sua vincita ha confermato, altresì, che è vero, come si dice, che quella di Milano sia una ruota particolarmente fortunata. E ci ricorda, nel caso qualcuno lo dimenticasse, che il Lotto non è solo una questione di numeri: anche la scelta della ruota, in questo caso, può fare la differenza.