Al Nassr-Al Ittihad, Saudi Pro League: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Al Nassr-Al Ittihad è una partita della trentaquattresima giornata della Saudi Pro League e si gioca lunedì alle ore 20:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Nessuno, nella Saudi Pro League che sta per andare in archivio, ha realizzato più gol di Cristiano Ronaldo. CR7 ha segnato 33 reti, sei in più del cannoniere dell’Al-Hilal Mitrovic, eppure non sono bastati per sollevare il titolo. Il suo Al-Nassr anche quest’anno si è dovuto accontentare del secondo posto e, quando mancano 90 minuti al termine del campionato, ha addirittura 14 punti in meno dell’Al-Hilal appena laureatosi campione.

Quello dell’Al-Nassr non è stato un campionato deludente ma il problema principale è che i loro acerrimi rivali hanno fatto meglio su tutti i fronti, restando imbattuti e vincendo quasi tutte le partite (ad eccezione di tre pareggi). C’è tuttavia ancora una piccola possibilità di sollevare un trofeo, vale a dire la Coppa del Re, competizione che si contenderanno nel prossimo fine settimana proprio le due grandi squadre di Riad. Prima di concentrarsi sulla coppa, Ronaldo e compagni cercheranno di “salutare” la Saudi Pro League con una vittoria nel big match di giornata con l’Al-Ittihad. Per il club di Gedda è stata invece una stagione completamente da dimenticare: ha cambiato ben due allenatori (Espirito Santo, Gallardo) ma i risultati sono stati insoddisfacenti e i gialloneri non sono riusciti a difendere il titolo vinto lo scorso anno. Nonostante gli arrivi di Benzema e Kanté, l’Al-Ittihad è solamente quinto e chiuderà fuori dal podio.

La stagione deludente dell’Al-Ittihad

Può ancora arrivare quarto ma deve battere obbligatoriamente l’Al-Nassr e sperare che l’Al-Taawoun, che ha due punti in più, non abbia la meglio sull’Al-Ettifaq di Steven Gerrard.

Benzema non dovrebbe essere del match – probabile un suo ritorno in Europa in estate – mentre l’Al-Nassr dovrà fare a meno del difensore spagnolo Laporte, squalificato per due turni.

Come vedere Al Nassr-Al Ittihad in diretta tv e in streaming

Al Nassr-Al Ittihad, in programma lunedì alle 20:00, sarà trasmessa in chiaro – ma in differita dalle 23:50 – da La7d (canale 29 del digitale terrestre), l’emittente italiana che ha acquisito i diritti sulla Saudi Pro League. Sarà possibile assistere alla partita anche attraverso la diretta streaming gratuita proposta sul sito La7.it.

Il pronostico

L’Al-Nassr in casa quest’anno ha perso solo due partite ed in campionato è imbattuto da marzo. Ronaldo e compagni dovrebbero chiudere con una vittoria contro un Al-Ittihad privo della stella Benzema ed ormai senza obiettivi concreti. Prevediamo una gara da più di due gol complessivi ed almeno uno per parte.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Al Ittihad

AL-NASSR (4-5-1): Ospina; Al-Ghanam, Lajami, Al-Amri, Alex Telles; Al-Khaibari, Yahya, Brozovic, Otavio, Mané; Cristiano Ronaldo.

AL-ITTIHAD (4-3-3): Mahasnah; Al-Yami, Al-Mosa, Kadesh, Al-Shanqeeti; Kanté, Al-Nashri, F. Al-Ghamdi; Jota, Haji, A. Al-Ghamdi.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1