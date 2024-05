Napoli-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Napoli-Lecce è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Si conclude mestamente la stagione del Napoli scudettato, che passerà alla storia come una delle peggiori in assoluto dell’era De Laurentiis. Tra scelte sbagliate – i tre allenatori che si sono avvicendati (Garcia, Mazzarri e Calzona) non sono stati in grado di risollevare le sorti degli azzurri – ed un gruppo scarico nonché evidentemente segnato dall’addio di Spalletti, alle falde del Vesuvio non vedono l’ora di voltare pagina.

Nell’ambiente partenopeo si guarda già al futuro, con la consapevolezza che per la prima volta dopo oltre un decennio il Napoli potrebbe non prendere parte ad alcuna competizione europea. Di Lorenzo e compagni non vincono dallo scorso 7 aprile (2-4 con il Monza) e sono scivolati al decimo posto: l’unico modo per andare in Europa (Conference League) è battere il Lecce nell’ultimo turno e sperare che il Torino non vinca a Bergamo con l’Atalanta, in modo tale da sorpassarlo in classifica. Ma a quel punto sarà Conference solo ad una condizione e cioè che mercoledì prossimo la Fiorentina trionfi ad Atene nella finale con l’Olympiacos e “liberi” così un ulteriore posto per la terza manifestazione continentale. I salentini invece sono già virtualmente “in vacanza” dopo aver raggiunto la salvezza con tre turni di anticipo. La squadra di Luca Gotti, una volta centrato l’obiettivo stagionale, ha perso entrambe le gare successive contro le più motivate Udinese e Atalanta (terminate con il risultato di 0-2).

Napoli-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Napoli non sono al meglio Osimhen e Zielinski, due che saluteranno a fine stagione, e difficilmente ce la faranno a partire titolari, stesso discorso per Mario Rui. Al centro dell’attacco dovrebbe giocare Simeone, mentre in difesa toccherà alla coppia Juan Jesus-Ostigard: Rrahmani è alle prese con una brutta tendinopatia.

Dall’altro lato, Gotti schiererà Piccoli in avanti ma stavolta accanto a lui non ci sarà Krstovic, che in settimana si è allenato a parte. Ci penserà Oudin dalla trequarti a supportare l’ex attaccante dell’Atalanta. Venuti confermato sull’out destro di difesa, in porta infine possibile avvicendamento tra Falcone e Brancolini.

Come vedere Napoli-Lecce in diretta tv e in streaming

Napoli-Lecce, in programma domenica alle 18:00 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Napoli è reduce da una discreta prestazione – nel 2-2 di Firenze, una settimana fa, si sono visti sprazzi di vero Napoli – ma le amnesie difensive continuano ad essere un problema. Basti pensare che l’ultimo clean sheet risale allo scorso gennaio. Ad ogni modo sono gli azzurri – solamente sulla carta, perché la Conference League in una stagione in cui sarà necessario ricostruire interessa tanto quanto – ad avere qualche motivazione in più e contro il Lecce dovrebbero mettere fine al digiuno di vittorie. Non è da escludere che anche i giallorossi riescano a trovare la via del gol.

Le probabili formazioni di Napoli-Lecce

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.

LECCE (4-4-1-1): Brancolini; Venuti, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Almqvist, Ramadani, Blin, Dorgu; Oudin; Piccoli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1