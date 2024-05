Federica Pellegrini come Astrosamantha: verso le stelle e oltre

Federica Pellegrini, un’avventura spaziale per la Divina che ha fatto sognare per anni gli italiani: novità da non credere.

Di campionesse come Federica Pellegrini non ne “fanno” molte. Sono rare, assai rare. La Divina ha ottenuto non solo risultati che poche sportive hanno raggiunto, ma ha anche veicolato, nel modo più bello e puro che ci fosse, messaggi estremamente positivi. Ha votato la sua vita al nuoto e, anche oggi che ha appeso la cuffia al chiodo, continua ad essere un’inesauribile fonte d’ispirazione per chi, come lei, sogna la gloria eterna.

Non ci sorprende affatto, quindi, che la regina del nuoto azzurro sia stata insignita, nelle scorse ore, di un così prestigioso riconoscimento. Lo merita in toto, così come ha meritato, d’altra parte, tutti quelli che le hanno conferito nel corso degli anni, sia quando era ancora in attività che quando si è poi ritirata.

Nelle scorse ore, attraverso il suo profilo Instagram, è stata lei in persona ad annunciare che una certa azienda di fama mondiale le ha dedicato nientepopodimeno che una Barbie. Sì, avete capito bene, una delle storiche bambole di casa Mattel che da svariati decenni a questa parte fanno sognare le bambine di tutto il mondo. Il marchio ha scelto proprio Federica Pellegrini, stavolta, come Role Model Barbie per il 2024. Un onore che era già spettato, in passato, a stelle del calibro di Samantha Cristoforetti, in arte Astrosamantha (cliccando qui puoi scoprire tutte le donne che, come Federica, hanno fatto da “modelle” per Barbie)

Federica Pellegrini come nessuno l’aveva mai vista

“Sono molto felice di essere stata nominata Role Model Barbie per il 2024 e di aver ricevuto una bambola One-of-a-Kind a mia immagine e somiglianza, considerandola un tributo ai successi ottenuti nella mia carriera sportiva. Inoltre veicola un messaggio unico e positivo per tutte le bambine che hanno il coraggio di sognare in grande”, ha scritto la campionessa sui social, a corredo della foto che la ritrae insieme alla sé in miniatura.

“Partecipando a questo progetto, che affonda le sue radici nel programma Dream Gap di Barbie, ho la possibilità concreta di ispirare le bambine e le giovani donne a inseguire i loro sogni con fiducia in se stesse, sfidando gli ostacoli e superando i pregiudizi. Barbie si propone infatti di colmare il Dream Gap, incoraggiando le bambine ad ambire a una vasta gamma di professioni, a sviluppare abilità di leadership e a costruire autostima”

“Con il sostegno costante e la guida di mentori reali – ha concluso – incluse le Role Model, si può rafforzare il pensiero che ‘Puoi essere tutto ciò che desideri’, perché con determinazione, passione e supporto mirato, non esiste sogno che non possa diventare realtà”. E qualcosa ci dice che questa Barbie, splendida col suo caschetto biondo e il costume intero, andrà a ruba.