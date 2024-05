Estrazione Superenalotto 24 maggio 2024: vincite e quote

Estrazione Superenalotto 24 maggio 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 82.

Da poco estratti, i numeri delle diverse estrazioni del Superenalotto, del Lotto e del 10eLotto continuano a tenere banco senza soluzione di continuità. Del resto, il montepremi da 25,5 milioni di euro è troppo invitante per non essere preso in considerazione. Dopo aver seguito assieme a voi i numeri estratti, passiamo ora in rassegna il computo totale delle vincite e delle annesse quote. Ecco un altro puntuale ragguaglio sul tema:

6 punti: Vincite 0, Quote € 0,00

5 punti + Jolly: Vincite 0, Quote € 0,00

5 punti: Vincite 1, Quote € 125.098,72

4 punti: Vincite 256, Quote € 498,81

3 punti: Vincite 11.644, Quote € 32,96

2 punti: Vincite 191.602, Quote € 6,21

SUPERSTAR

5 punti + SuperStar: Vincite 0, Quote € 0,00

4 punti + SuperStar: Vincite 6, Quote € 49.881,00

3 punti + SuperStar: Vincite 74, Quote € 3.296,00

2 punti + SuperStar: Vincite 1.050, Quote € 100,00

1 punti + SuperStar: Vincite 8.188, Quote € 10,00

0 punti + SuperStar: Vincite 21.198, Quote € 5,00

Combinazione vincente SuperEnalotto: 39 64 2 59 50 36

Numero Jolly: 19

Numero Superstar: 3

Jackpot: 25.500.000 euro