Superenalotto, prendi nota: hai un milione di motivi per farlo

Superenalotto, dovresti farlo per questo motivo: in ballo c’è tanto da perdere, quindi stai bene attento a quello che fai.

Sembra assurdo, ma non lo è. La storia dei giochi d’azzardo è piena zeppa, d’altra parte, di racconti che paiono surreali ma che, invece, tali non sono. Potrebbe sembrarvi folle, lì per lì, che una persona giochi al Lotto o al Superenalotto e che dimentichi di controllare la propria ricevuta, o che compri un Gratta e vinci ma non gli venga in mente di raschiarne via la patina argentata. Accade talmente di frequente, invece, che fareste fatica a crederci.

C’è un uomo, che vive nella Carolina del Sud, che è stato a tanto così dal dare un calcio, nel vero senso della parola, alla fortuna. Nello scorso mese di gennaio, più o meno intorno al 15, si era recato presso un punto vendita autorizzato, nella zona delle Midlands, e aveva giocato 6 numeri al Mega Millions, un gioco la cui dinamica è molto simile a quella permette di sbancare il jackpot al nostro Superenalotto.

Aveva puntato su 2, 10, 42, 49 e 54, dopodiché aveva fatto ritorno a casa e aveva messo il biglietto della Lotteria in cima alla pila di ricevute che c’era sul tavolo del suo soggiorno. Peccato solo che di quella giocata al Food Lion, nella città di Columbia, si sia poi completamente dimenticato. Il pensiero di averlo fatto e di dover controllare, quindi, la sua ricevuta, non lo ha sfiorato nemmeno. E per diverso tempo, come scoprirete a breve, man mano che sveleremo tutti i dettagli di questa vicenda.

Superenalotto, non distrarti: potrebbe accadere anche a te

L’uomo ha ritrovato la schedina in questione con oltre un mese di ritardo rispetto al momento in cui aveva scelto quei 6 numeri.

Dopo un accurato controllo ha scoperto, con suo sommo stupore, che quel biglietto del Mega Millions era vincente. “Non potevo crederci, è proprio una di quelle cose che non pensi sia reale”, ha ripetuto più volte ai funzionari della South Carolina Education Lottery, incredulo al pensiero di non essersi accorto, per molto tempo, del fatto che la dea bendata fosse andata a fargli visita.

La schedina gli aveva peraltro fruttato una somma più che considerevole: 1 milione di dollari, che sarebbero stati molti di più se a quei 5 numeri avesse aggiunto anche il 13, che era il Megaball di quella estrazione. “Giocherò ancora di tanto in tanto”, ha comunque promesso, evidentemente intenzionato a fare il bis. Morale della favola? Quando giochi, scrivilo sul calendario e riscuoti la vincita entro 90 giorni: non vorrai rischiare di perdere tutto, vero?