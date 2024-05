Estrazione Superenalotto di giovedì 23 maggio 2024: vincite e quote

Giovedì 23 maggio 2024, i numeri del Lotto e del Superenalotto sono stati estratti: passiamo in rassegna vincite e quote

Anche un’altra estrazione di Lotto e Superenalotto è ormai giunta al termine. Come accaduto nei giorni scorsi, anche questa sera non è stato centrato nessun sei. In quattro persone, invece, devono dividersi la posta del “5”, avendo ottenuto complessivamente poco più di 43 mila euro ciascuno. Ecco tutti i dati legati alle vincite del Lotto di questa sera, con le annesse quote:

6 punti: nessuno

5 punti + Jolly: nessuno

5 punti: 4 – € 43.502,04

4 punti: 1.050 – € 168,19

3 punti: 34.511 – € 15,44

2 punti: 439.432 – € 5,00

SUPERSTAR

5 punti + SuperStar: nessuno

4 punti + SuperStar: 5 – € 16.819,00

3 punti + SuperStar: 308 – € 1.544,00

2 punti + SuperStar: 3.398 – € 100,00

1 punti + SuperStar: 17.794 – € 10,00

0 punti + SuperStar: 33.465 – € 5,00

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.