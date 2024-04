Scommesse, la vincita del giorno: tre partite per 6mila euro

Scommesse, la vincita del giorno: tre partite di sport diversi per il colpo da seimila euro. Ecco quello che è successo e come ci è riuscito

Ci sono quei tipi di scommesse che poche persone si possono permettere. Allora, prima di entrare nel dettaglio di questa vincita comunque importante (di quasi otto volte la posta) ribadiamo un concetto abbastanza semplice: giocare queste cifre alcune volte non è corretto.

Certo, poi se capita Aguero, che di problemi economici non ne ha, allora sì, lui sì che si può permettere di giocare cifre importanti. In questo caso non parliamo dell’ex attaccante del Manchester City ma di un utente del sito PlanetWin365 che ha investito una bella cifra su tre eventi sportivi riuscendo a portare a casa tantissimo soldi. Poco meno di seimila euro. Ma andiamo a vedere insieme quanto ha giocato e su quali match ha deciso di puntare.

Scommesse, ecco la schedina vincente

Una partita di calcio e due eventi di tennis. Partiamo dal pallone: nella schedina è stata pronosticata la vittoria del Bayern Monaco sull’Arsenal di mercoledì scorso, quella che è valsa l’accesso alla semifinale di Champions League della formazione bavarese che se la vedrà con il Real Madrid che ha buttato fuori il Manchester City dopo i calci di rigore.

E poi erano state pronosticate due gare di tennis: la vittoria del primo set di Arthur Fils su Altmaier all’Atp di Barcellona, e sempre la vittoria del primo set di Mirra Andreeva su Elina Avanesyan, con quest’ultima che poi si è ritirata e che quindi ha fatto andare comunque ok la scommessa. La quota minima era 1,72 volte la posta, quella massima (il Bayern Monaco), 2,47 volte la posta. Un investimento di 800euro, altissimo, lo ribadiamo, che ha comunque regalato un colpaccio di quasi 6mila euro. Senza dubbio giocare “soldi per soldi”, anche con quote minori, può essere un metodo. Però è assai pericoloso, perché perdere potrebbe anche cambiare le sorti di una famiglia quindi lo sconsigliamo.