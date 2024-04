Gratta e Vinci, UFFICIALE: il nuovo tagliando fa furore su Internet

Gratta e Vinci, ufficiale: approvato il nuovo tagliando che già sta facendo parlare di sé. Ecco come si gioca e tutto quello che c’è da sapere

Adesso è ufficiale. Si può giocare al nuovo Gratta e Vinci che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha deciso di mettere in vendita. C’è una novità però, che non è di poco conto soprattutto per quelle persone che vanno a giocare solamente in tabaccheria. Il nuovo tagliando è online.

È stata infatti approvata l’interfaccia di gioco denominata “Doppia Sfida Classic” – nella versione “online” e nella versione “mobile” – associata al Gratta e Vinci online “Nuovo Doppia Sfida LIT”. Questa la decisione ufficiale di chi gestisce il gioco pubblico in Italia. Che spiega, inoltre, che questa versione è accessibile sul sito “del concessionario e su quelli dei punti vendita a distanza. La versione “mobile” dell’interfaccia di gioco “Doppia Sfida Classic” è accessibile: sul sito mobile del concessionario e sul sito mobile del punto vendita a distanza, ove disponibile; mediante l’utilizzo di apposita applicazione software, da scaricare sul proprio apparato mobile dotato di funzione “touch screen”, con la possibilità di scaricarla, laddove compatibile con detta applicazione”. Quindi si può giocare serenamente anche tramite l’applicazione. Ma andiamo a vedere, insieme, proprio come si gioca.

Gratta e Vinci, ecco come si gioca

Come sappiamo con il Doppia Sfida ci sono due modi di giocare. E in questo caso c’è anche una terza opzione che però non sposta minimamente la semplicità di questo tagliando. Bisogna cercare nei proprio numeri i Numeri Vincenti e nel caso uno corrispondesse si vincerebbe il premio che c’è sotto.

Il Doppia Sfida, anche nella versione online, dà la possibilità di giocare anche in un altro modo: vale a dire se tra gli importi che uno ha nel proprio tagliando se ne trovano tre uguali, allora si vince proprio il premio che si legge. Non si moltiplica. Quindi esempio: se ci sono tre importi di 5euro si vincono 5euro e non 15. Il cambio sostanziale è l’inserimento di un moltiplicatore. Nell’ultimo slot dei propri numeri c’è infatti un bel X5 che potrebbe far lievitare in maniera importante la vincita.