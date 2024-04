Gratta e Vinci, ha buttato il biglietto da 1milione: ha vinto l’onestà

Gratta e Vinci, ha buttato nel cestino il biglietto da un milione di euro. Ma alla fine è stata doppiamente fortunata perché ha vinto l’onestà. Ecco quello che è successo

Ha comprato un Gratta e Vinci. Ha giocato. Non si è accorta che mancava ancora un numero da grattare e lo ha buttato nell’immondizia. Poteva finire così, e invece la storia ha davvero dell’incredibile. I fatti sono successi negli Stati Uniti, precisamente nel Massachusetts così come viene raccontato da Agimeg.it. Una roba da non credere.

Il primo passaggio ve lo abbiamo già spiegato, adesso passiamo al secondo. Perché alla fine della giornata i padroni del negozio prendono tutti i biglietti che sono stati buttati e li controllano a uno a uno per capire se sono realmente perdenti. Arrivati a quello che la signora aveva lanciato come carta straccia, si sono accorti che mancava da grattare ancora un numero e dopo averlo controllato hanno visto che era vincente: 1 milione di dollari. Quasi un milione di euro. Cosa fare? Il dubbio c’è stato, inutile nasconderlo. Ma alla fine è prevalsa l’onestà. Cosa rara in casi come questo.

Gratta e Vinci, i gestori l’hanno rintracciata

La signora era una cliente abituale del negozio, ci ha messo poco a risalire all’identità di chi era riuscito a fare un gesto del genere. E alla fine ha deciso di rintracciarla e la stessa ha incassato l’intera somma. Ora, noi non sappiamo come finirà, ma se non la metà almeno un buon 30% dovrebbe andare nelle tasche di chi ha deciso di controllare prima, e di chiamarla poi.

“Sono rimata senza parole – ha detto la donna in questione ai media locali – ho pianto, li ho abbracciato. Ero incredula. Chi farebbe una cosa del genere? Sono persone splendide. Dire che sono grata e loro è davvero riduttivo”. Beh, già questo fa pensare che tutto potrebbe finire com’è giusto, con un bel regalo da fare ai gestori che, dal proprio canto, hanno detto: “E’ stata mia nonna, che vive in India, a convincermi a farlo”. Davvero una storia a lieto fine. Ma poteva andare totalmente in maniera diversa.