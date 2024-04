Real Madrid-Barcellona è una partita della trentaduesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il Real Madrid per mettere in cassaforte la Liga, il Barcellona per provare a riaprirla. Non mancano gli spunti in questo interessante Clasico di fine stagione, che potrebbe risentire degli strascichi lasciati da una intensa tre giorni di coppe europee.

La Champions League ha arriso ai Blancos, capaci di resistere per centoventi minuti all’Etihad Stadium contro il Manchester City e di spuntarla ai calci di rigore. Carlo Ancelotti stavolta ha vinto il duello con Pep Guardiola, eliminando i campioni in carica e guadagnando l’accesso all’ennesima semifinale (incontrerà il Bayern Monaco). L’atteggiamento camaleontico del Real Madrid ha finito per pagare dividendi: i Cityzens hanno avuto costantemente in mano il pallino del gioco e creato il triplo delle occasioni ma la difesa delle Merengues ha retto. E la maggiore lucidità dal dischetto (oltre ad un grande Lunin), poi, ha fatto il resto. Flop totale invece quello del Barcellona, fatto fuori dal PSG nonostante la vittoria dell’andata al Parco dei Principi. A Montjuic le cose si erano messe anche per il verso giusto grazie al vantaggio di Raphinha, ma la partita ha preso un’altra piega dopo l’espulsione di Araujo, autore di un evitabilissimo aultimo uomo fallo su Barcola.

Ultima chance per il Barça?

Da quel momento i parigini hanno ripreso vigore ed hanno approfittato della superiorià numerica realizzando ben 4 gol: una notte da dimenticare per un Barça che ora rischia di restare a mani vuote.

Sono otto, infatti, i punti che gli uomini di Xavi devono recuperare sui loro acerrimi rivali. Blaugrana obbligati quindi a tentare il tutto per tutto nel big match del “Bernabeu”, con la consapevolezza che un’eventuale sconfitta scriverebbe la parola fine sulla corsa al titolo. In Liga i catalani sono reduci da quattro vittorie di fila ma soprattutto non prendono gol da febbraio. Impressionante invece il cammino del Real: sebbene i Blancos siano un po’ meno brillanti negli ultimi due mesi, nel 2024 hanno perso solo una partita, il derby di Coppa del Re con l’Atletico. Nessun nuovo infortunato dopo i match di coppa: Ancelotti è senza i lungodegenti Courtois e Alaba e riproporrà Tchouaméni al centro della difesa; l’unico dubbio di Xavi, infine, è a centrocampo, dove si contendono una maglia Gundogan e Christensen.

Come vedere Real Madrid-Barcellona in diretta tv e streaming

Il pronostico

Un Clasico che, come dicevamo in precedenza, potrebbe essere influenzato dagli esiti dei match di coppa. Per il Barcellona, in ogni caso, è forse l’ultima opportunità per riaprire il campionato ed anche un pareggio rischia di non bastare ai blaugrana di Xavi. Ci sono dunque i presupposti per assistere ad una sfida spettacolare, in cui verranno segnati almeno tre gol complessivi. Il Real Madrid ha sì un giorno di riposo in meno rispetto ai catalani ma dovrebber evitare quantomeno evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Mendy, Tchouaméni, Rüdiger, Carvajal; Kroos, Camavinga, Valverde; Bellingham; Vinícius Jr., Rodrygo.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Cancelo, Araújo, Cubarsí, Koundé; de Jong, Gündogan, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Yamal.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2