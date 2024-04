Monza-Atalanta, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Monza-Atalanta è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Resta nei confini regionali l’Atalanta dopo l’impresa europea con il Liverpool, estromesso dall’Europa League contro ogni pronostico. La Dea di Gian Piero Gasperini giovedì scorso ha scritto un’altra pagina di storia: non è riuscita ad evitare la sconfitta con i Reds al Gewiss Stadium (0-1) ma alla fine a festeggiare sono stati proprio i nerazzurri, forti dello 0-3 dell’andata ad Anfield Road.

Atalanta che dunque tornerà a disputare una semifinale di una competizione continentale a distanza di oltre 30 anni dall’ultima volta – era la Coppa delle Coppe – e nella doppia sfida con l’incostante Marsiglia partirà anche favorita. Orobici peraltro ancora in corsa su tutti i fronti: mercoledì prossimo sono chiamati a rimontare la Fiorentina nella semifinale di Coppa Italia (a Firenze tre settimane fa è finita 1-0 per i viola) mentre in campionato non è ancora detta l’ultima per il quinto posto. Proprio in virtù del passaggio del turno in Europa League la Serie A stavolta manderà 5 squadre e non 4 in Champions League. Gli uomini di Gasperini sono sesti a -4 dalla Roma ma stanno soffrendo terribilmente il doppio impegno: lunedì hanno dilapidato un doppio vantaggio con il Verona (2-2) e nella settimana precedente avevano perso a Cagliari (2-1). La Dea dovrà fare attenzione anche a Monza, contro una squadra che si è un po’ rilassata dopo aver raggiunto con grande anticipo la salvezza e non vince da tre giornate, nelle quali ha portato a casa un solo punto. L'”allievo” Palladino, in ogni caso, tenterà di fare lo sgambetto al “maestro” Gasperini.

Monza-Atalanta: le ultime notizie sulle formazioni

Sempre molto lunga la lista degli infortunati in casa Monza: squalificato Akpa Akpro, ma non sono arruolabili neppure Machin, Caprari, Vignato, D’Ambrosio e Bettella. In attacco fiducia a Djuric, supportato da Colpani e Mota Carvalho. Riecco la difesa a tre, formata da Izzo, Pablo Marì e Carboni.

Un rebus la formazione che manderà in campo Gasperini. Dovrebbero esserci Zappacosta e de Roon, tutti e due squalificati contro il Verona. Dietro a Scamacca si posizioneranno De Ketelaere e Koopmeiners.

Come vedere Monza-Atalanta in diretta tv e in streaming

Monza-Atalanta, in programma domenica alle 20:45 all’U-Power Stadium di Monza, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Atalanta ha sempre battuto il Monza da quando i brianzoli sono approdati in Serie A e sono stati tutti k.o. molto pesanti. Stavolta c’è l’incognita coppe: la Dea, infatti, ha giocato appena tre giorni prima con il Liverpool e mercoledì ha un altro match cruciale con la Fiorentina in Coppa Italia. Non è da escludere dunque che il Monza riesca ad evitare la sconfitta in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Monza-Atalanta

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Zerbin; Colpani, Mota; Djuric.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Hien, Djimsiti; Zappacosta, de Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Koopmeiners; Scamacca.

Il Monza riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1