Verona-Udinese, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Verona-Udinese è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Entrambe appaiate a quota 28 punti e momentaneamente fuori dalla zona rossa, distante però un solo punto. La sfida tra Verona e Udinese assume i contorni di uno dei tanti “spareggi” a cui assisteremo da qui a fine maggio, in una lotta per non retrocedere che diventa giornata dopo giornata più serrata che mai.

Scaligeri e friulani fanno parte di un nutrito gruppo di squadre racchiuse in pochi punti che rischiano di finire in Serie B: per intenderci, il Sassuolo penultimo è a -2 ed è logico che basta un passo falso per ritrovarsi improvvisamente nel baratro. Il Verona, tra le due, è quella che dà l’impressione di stare meglio: Marco Baroni, del resto, è riuscito a fare un mezzo miracolo, se consideriamo che durante il mercato di gennaio la proprietà per motivi prettamente finanziari ha ceduto mezza rossa ed acquistando giocatori in parte sconosciuti. Nel frattempo il rendimento degli scaligeri è addirittura migliorato: lunedì scorso il Verona è stato capace di rimontare due gol al Gewiss Stadium di Bergamo (2-2) contro la stessa Atalanta che pochi giorni prima aveva annichilito il Liverpool ad Anfield in Europa League. Due pareggi nelle ultime 2 trasferte per Folorunsho e compagni, che tuttavia hanno perso entrambi gli ultimi incontri casalinghi con Milan e Genoa. L’Udinese invece non vince da oltre un mese e domenica scorsa non ha potuto concludere il match con la Roma, fermato a metà ripresa sul risultato di 1-1 a causa del malore occorso al difensore giallorosso N’Dicka.

Verona-Udinese: le ultime notizie sulle formazioni

Sospiro di sollievo per Baroni: Duda ha subito recuperato dall’infortunio patito a Bergamo e sarà in campo a dar manforte in mediana al rientrante Serdar, assente a Bergamo in quanto squalificato. In attacco Noslin potrebbe essere riproposto nel ruolo di falso nueve, con Bonazzoli pronto ad insidiare Lazovic a sinistra.

Senza Lovric e Thauvin, entrambi infortunati, il tecnico dell’Udinese Cioffi medita di schierare lo stesso undici che ha affrontato la Roma domenica scorsa. Alle spalle di Lucca c’è Pereyra.

Come vedere Verona-Udinese in diretta tv e in streaming

Verona-Udinese è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Bentegodi” di Verona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Verona-Udinese anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’ultimo successo del Verona contro l’Udinese risale a più di due anni fa, mentre i due precedenti più recenti sono terminati in pareggio e con entrambe le squadre a segno. Anche in questo caso ci aspettiamo una partita molto equilibrata – i friulani hanno collezionato ben 16 pareggi – e da almeno una rete per parte. Gli scaligeri dovrebbero riuscire ad evitare quanto meno la sconfitta.

Le probabili formazioni di Verona-Udinese

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin.

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Pérez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Samardzic, Walace, Zarraga, Kamara; Pereyra; Lucca.

Verona-Udinese: chi vince? Verona

Pareggio

Udinese View Results

POSSIBILE RISULTATO: 1-1