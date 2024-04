Gratta e Vinci, ecco il nuovo tagliando da 200mila euro

Gratta e Vinci, l’offerta dei biglietti si arricchisce di un nuovo entrato. La decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è ufficiale

L’offerta dei Gratta e Vinci si arricchisce di un nuovo tagliando. Ufficiale, infatti, la decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di immettere sul mercato un nuovo biglietto. Costo accessibile a tutti e premio massimo davvero importante: 200mila euro in palio. Quasi impossibile – come si sa – però qualcuno nel colpo ci riesce sempre.

Se un paio di giorni fa, il nuovo Doppia Sfida, era stato solamente per i giocatori online, adesso si passa a quelli che hanno poca dimestichezza con internet e quando decidono di giocare lo fanno direttamente presso i punti vendita autorizzati. Sì, perché nasce il “Doppia Sfida Small”, che già dalla nomenclatura si capisce che è un biglietto che costa di meno. Sì, si compra con soli 3 euro e come detto ne mette in palio duecentomila. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come si gioca.

Gratta e Vinci, ecco il nuovo Doppia Sfida

Si parla giustamente anche di premi intermedi. Da 5, 10, 15, 20, 50, 100, 150, 500, 1.000, 5.000 e 10.000 euro. Oltre i 3 che sono come al solito il costo del biglietto. Le modalità di gioco sono due: la classica con i numeri vincenti che devono essere trovati; la seconda con tre importi uguali. In questo caso si vince quello si legge e non si fa la somma.

C’è anche un’altra novità: nel nuovo tagliando esiste anche un numero che permette di triplicare la vincita in questione. Il moltiplicatore infatti vale tre volte la posta. Qualora sul tagliando si rilevino più premi, la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti. E questo succede con tutti gli altri biglietti che troviamo in circolazione da molto tempo. Insomma, una nuova offerta per rimanere al passo con i tempi, questa la decisione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il biglietto lo potete già trovare nelle varie attività commerciali che hanno il diritto di rivendita.