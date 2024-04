Empoli-Napoli, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Empoli-Napoli è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Per uno strano scherzo del destino potrebbe essere stato un giocatore di proprietà del Napoli, il marocchino Cheddira, a negare agli azzurri la possibilità di restare in corsa per i primi quattro-cinque posti. Nell’ultimo turno di campionato, infatti, la squadra guidata da Francesco Calzona si è fatta riacciuffare per ben due volte dal Frosinone (2-2) ed in entrambe le occasioni a punire la difesa partenopea è stato l’ex attaccante del Bari.

Con due punti in più il Napoli si sarebbe potuto avvicinare a Bologna, Roma e Atalanta, tutte e tre fermate sul pareggio una settimana fa (anche se il match dei giallorossi è stato sospeso). E resta a -6 da quel quinto posto che a fine maggio potrebbe significare Champions League. Con i ciociari abbiamo assistito all’ennesimo inciampo degli (ormai per poco) campioni d’Italia in carica, incapaci di trovare un minimo di continuità – nessuna con lo scudetto sul petto aveva fatto peggio del Napoli quest’anno – ma soprattutto di tenere la porta inviolata. Di Lorenzo e compagni non ci sono mai riusciti da quando è arrivato l’ex vice allenatore di Sarri e Spalletti e l’ultimo clean sheet risale addirittura a gennaio. Al Napoli, prima dell’annunciata “rivoluzione” estiva, non resta che vincere più partite possibili da qui a fine campionato. Non sarà semplice farlo ad Empoli, contro una squadra che non è ancora salva e che sabato scorso ha perso in maniera sanguinosa lo scontro diretto con il Lecce (1-0). Gli uomini di Davide Nicola ora hanno un solo punto in più della terzultima: ci sarà da soffrire fino all’ultimo.

Empoli-Napoli: le ultime notizie sulle formazioni

Nicola contro il Napoli dovrà fare a meno dello squalificato Gyasi: al posto dell’ex Spezia, a destra, potrebbe giocare Maleh. Davanti si contendono invece una maglia Niang e Cerri, con il secondo in leggero vantaggio sull’ex attaccante del Milan. Out anche Berisha, Ebuehi e Ismajli, tutti e tre indisponibili.

Calzona cambia qualcosa in difesa: dentro Ostigard e Mazzocchi, quest’ultimo dirottato a sinistra. Ha lavorato a parte Olivera, mentre dovrebbe recuperare Kvaratskhelia, che mercoledì non si è allenato a causa di una gastroenterite.

Come vedere Empoli-Napoli in diretta tv e in streaming

Il pronostico

Spulciando le statistiche ci si accorge che l’ultimo pareggio tra queste due squadre risale addirittura al 2015 e che negli ultimi tre precedenti una delle due non è andata a segno. Un trend che potrebbe interrompersi, considerando le grandi lacune dei partenopei in fase di non possesso palla. Senza sbilanciarci più di tanto sul risultato finale, crediamo che entrambe possano andare a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Empoli-Napoli

EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Maleh, Marin, Bastoni, Pezzella; Cambiaghi, Zurkowski; Cerri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mazzocchi; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2