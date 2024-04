Pioli di nuovo in discussione: “Il derby non conta”

Il derby non potrà salvare Stefano Pioli: anche se il Milan dovesse rovinare la sfida scudetto all’Inter, il destino dell’allenatore rossonero pare segnato.

La società rossonera, prima della sfida di Europa League contro la Roma, aveva lasciato chiaramente intendere di aver fiducia in Pioli e di considerarlo un allenatore adatto a una riconferma. L’aver rinunciato troppo presto alla Champions, l’essere usciti in Coppa Italia e poi la sconfitta contro la Roma in Europa League ha tuttavia messo di nuovo in discussione il futuro dell’allenatore.

La piazza è contro Pioli, che ora è chiamato a salvare la faccia e a non perdere nel derby di lunedì 22 aprile, dopo aver collezionato già troppe sconfitte pesanti contro i nerazzurri. La questione della difficile posizione attuale di Pioli è stata commentata anche dal giornalista di fede nerazzurra Fabrizio Biasin, intervenuto ai microfoni di TvPlay.

Biasin non è sicuro che se ci fosse stato Conte al Milan la stagione sarebbe andata diversamente. Questo con la rosa attuale. “Per prima, dobbiamo dire che se Conte fosse stato l’allenatore del Milan, sicuramente non ci sarebbe stato il mercato che i rossoneri hanno effettivamente fatto“, ha aggiunto il giornalista.

Pioli verso l’esonero: “L’Inter vuole vincere il derby e il Milan è in crisi“

“Per esempio“, ha continuato Biasin, “Conte non avrebbe mai accettato di avere in attacco solo Giroud come punta centrale. Le colpe di Pioli sono relative. Sicuramente la gestione nel doppio match contro la Roma in Europa League è stata disastrosa, ma non darei tutta la responsabilità all’allenatore rossonero“.

Secondo Biasin, quindi, è sbagliato incolpare il solo Pioli e caricarlo ora di troppa responsabilità in vista del derby. Se il Milan ha perso in Europa League è perché la squadra è stata messa male in campo e poi perché i top-player non hanno fatto la differenza, a partire da Leao. “Poi va anche detto che il Milan ha trovato davanti una Roma organizzata, quindi vanno dati anche i meriti ai giallorossi”.

“Per me il mercato del Milan è stato incompleto“, ha ribadito l’intervistato. “Mancano diversi profili di altro spessore. Hanno preso diversi calciatori interessanti ma in prospettiva e non nell’immediato”.

Riguardo al derby, Pioli ha già detto che il Milan non vuole perdere. Lo stesso vale ovviamente per i nerazzurri, che vincendo lunedì avrebbero la grande soddisfazione di essere proclamati campioni proprio sconfiggendo i rivali del Milan. “L’Inter farà tutto il possibile per festeggiare lo Scudetto lunedì sera nel derby contro il Milan. Su questo non ci sono dubbi”.