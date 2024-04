Formazioni ufficiali Cagliari-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Cagliari-Juventus, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida di campionato che vedrà opporsi rossoblu e bianconeri.

Una sfida tutt’altro che banale. Un incontro che, giunti a questo punto della stagione, potrebbe rappresentare un crocevia importante per le ambizioni di entrambe le squadre. Tutto pronto a Cagliari per il match che vedrà i padroni di casa fronteggiare la Juventus di Max Allegri che, non ancora guarita dalla crisi di risultati nella quale è ripiombata, cerca punti importanti per consolidare il piazzamento in zona Champions League. C’erano alcuni dubbi di formazione da ambo le parti. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Dossena, Mina, Hatziakos; Nandez, Sulemana, Makoumbou, Gaetano, Augello; Luvumbo, Shomurodov. All. Ranieri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Cagliari-Juventus, il pronostico marcatori

La scarsa prolificità offensiva della Juventus impone scelte oculate. A tal punto, occhio alle sorprese in campo marcatori. Vlahovic e Chiesa non stanno attraversando un periodo particolarmente florido da un punto di vista realizzativo. Ecco perché i centrocampisti di Allegri potrebbero ricoprire un ruolo tutt’altro che banale. Autore di una stagione per adesso al di sotto delle aspettative, Adrien Rabiot è chiamato ad un finale di campionato importante. La sensazione è che la fisicità del francese, in crescita di condizione, possa perturbare il tessuto difensivo degli uomini di Ranieri. L’ipotesi di almeno un gol di Rabiot è dunque da prendere assolutamente in considerazione anche perché i sardi hanno evidenziato qualche lacuna di troppo nella lettura dei movimenti dei centrocampisti avversari.

Probabili ammoniti e tiratori di Cagliari-Juventus

Schierato in mediana dal primo minuto, Alcaraz potrebbe ripagare la decisione di Allegri con una prestazione importante. Il tuttocampista di proprietà del Southampton, apparso volitivo nelle sporadiche apparizioni in cui ha potuto mettersi in mostra, è un’opzione tiratore da non trascurare. Così come Cambiaso, uno dei migliori tra le fila di Allegri in una stagione vissuta sulle montagne russe. Il Cagliari, però, come dimostrato dalla sfida di San Siro, è in forma e si giocherà le sue carte. I sardi hanno le armi per far male ad un castello difensivo spesso troppo passivo. Gaetano ed Augello, molto bravo nel tiro dalla media lunga distanza, potrebbero quanto meno chiamare Szczesny ad interventi importanti, inquadrando lo specchio della porta. Come possibili ammoniti stuzzicano invece Mina, Nandez e Locatelli, spesso costretti a ricorrere al fallo per fermare le trame di gioco avversarie.