Lotteria, non te la prendere: a volte può accadere

Lotteria, arrabbiarsi in questi casi non servono assolutamente a niente: per quanto strano possa sembrare, può succedere…

Essere baciati dalla dea bendata è una di quelle emozioni che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita. Una sola, appunto. Lo sottolineiamo perché non è sempre così che vanno le cose, ahinoi. C’è chi insegue invano per tutta la vita il sogno di vincere qualcosa al Superenalotto, al Lotto o con un Gratta e vinci, e poi c’è chi, addirittura, riesce nell’intento di provare questa ebbrezza non una, ma più volte.

Come l’uomo del quale stiamo per parlarvi, ad esempio, la cui storia ha fatto infuriare un bel po’ di giocatori. Potrebbe fare infuriare anche te, per la verità, ma ti consigliamo di non prendertela: in fondo non è colpa sua, non è colpa di nessuno. Se non della dea bendata, che colpisce a caso ma che, a volte, dimostra di avere davvero un pessimo umorismo.

L’uomo in questione vive in Francia, più precisamente ad Aix-en-Provence. Il suo nome era balzato agli occhi della cronaca già negli anni Novanta: aveva vinto alla Lotteria una somma piuttosto ingente e si era regalato, essendo lui un grandissimo appassionati di motori, l’automobile più lussuosa e performante che ci fosse in quel momento sul mercato. E fin qui non ci sarebbe niente di male, se non fosse che, successivamente, è successo qualcosa di ancor più incredibile.

Vince due volte alla Lotteria: fortuna sfacciata

A quasi 30 anni di distanza, come racconta il quotidiano d’Oltralpe Le Figaro, quest’uomo, fortunatissimo, ha fatto il bis. Non ha mai smesso di giocare, sebbene avesse già avuto il lieto fine, perché sperava di vincere ancora. Il suo desiderio, infatti, era quello di smettere di lavorare per sempre grazie al gioco d’azzardo, motivo per il quale non aveva mai smesso di sognare e di sperare.

Stavolta, potrà farlo. L’uomo ha vinto all’EuroDreams, una Lotteria speciale che, sulla scia del Win for life, garantisce una vincita mensile ai giocatori le cui ricevute vengono sorteggiate. Percepirà 2mila euro al mese per i prossimi 5 anni, ragion per cui, essendo prossimo alla pensione, potrà finalmente realizzare il suo sogno di godersi la vita in tutto e per tutto.

Guadagnerà, in totale, 120mila euro. Avrebbe potuto vincere 7,2 milioni di euro – 20mila al mese per 30 anni – essendo quello il primo premio, ma tant’è. Vorrà dire che dovrà “accontentarsi”. Beato lui…