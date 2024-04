Formazioni ufficiali Roma-Milan: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Roma-Milan, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma a San Siro. Ecco le ultime dritte.

La classica partita che può valere una stagione. Tutto pronto a per la sfida di ritorno dei quarti di finali di Europa League tra Roma e Milan. Dopo la vittoria giallorossa all’andata, i rossoneri sono chiamati alla classica partita perfetta per venire a capo di un doppio confronto che si preannuncia durissimo. I segnali di crescita evidenziati da Dybala e compagni negli ultimi mesi, però, sono un biglietto da visita del quale la compagine di Pioli non può tenere conto. Si partirà dalla rete segnata da Mancini e da una gara d’andata che ha lasciato spunti tecnico-tattici interessanti, ma anche un risultato assolutamente aperto. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

ROMA (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola, Bove, Paredes, Pellegrini, El Shaarawy, Dybala, Lukaku

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

Roma-Milan, il pronostico marcatori

C’è una Roma con Dybala e una Roma senza Dybala. L’attaccante argentino è probabilmente l’unico calciatore insostituibile dell’organico di De Rossi. Per qualità, tecnica e capacità di incidere anche dalla panchina. Il numero 21 vuole caricarsi la squadra sulle spalle in un momento nevralgico della stagione. Con il Milan ha un conto aperto ormai dai tempi della Juve. Alla ricerca di un sigillo degno di nota nella fase ad eliminazione diretta dell’Europa League, l’attaccante della Roma non dovrebbe deludere. Rigorista designato, Dybala ha molte chances di mettere a segno almeno una rete. Magari con quel sinistro vellutato che ne ha caratterizzato la carriera; il Milan ha dimostrato di patire molto le giocate della “Joya”, in grado di accendersi sulla trequarti e trovare lo spazio per far male a Maignan. L’opzione Dybala marcatore non è affatto un’utopia. Tutt’altro.

Probabili ammoniti e tiratori di Roma-Milan

Nella gara d’andata è stato probabilmente uno dei migliori in campo per abnegazione, lavoro nelle due fasi e spirito di sacrificio. Proposto ancora una volta sulla corsia destra, El Shaarawy dovrebbe ripagare De Rossi con un’altra prestazione importante, magari impreziosita da almeno una conclusione nello specchio di porta di Maignan. Tra i possibili tiratori scalda anche la candidatura di Pellegrini, ritornato a dettar legge con qualità e personalità.

Occhio alle palle inattive. Logica vorrebbe dar fiducia ancora una volta a Gianluca Mancini. Tuttavia, in crescita di condizione, anche Chris Smalling potrebbe rendersi pericoloso in situazioni di calcio da fermo. Sfruttando qualche distrazione del reparto difensivo di Pioli, non sempre perfetto in marcatura, non è escluso che l’esperto centrale della Roma riesca a scaldare almeno una volta i guanti di Maignan. Dal canto suo, il Milan vuole giocarsi le sue chances. Difficilmente vedremo gli errori in fase di palleggio dell’andata. I rossoneri hanno la qualità per poter ribaltare la partita da un momento all’altro. Le doti balistiche di quali Pulisic, Loftus Cheek e Theo Hernandez, ad esempio, potrebbero portare a conclusioni importanti nello specchio di Svilar. Si tratta di tre opzioni in ottica tiratori da tenere assolutamente in considerazione.

Infine, rischiano il cartellino giallo Bove e Mancini da una parte; in casa Milan, invece, potrebbero finire sul taccuino di Marciniak Bennacer e Calabria.