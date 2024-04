Sassuolo-Milan, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Milan è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

Con il secondo posto ormai blindato in campionato, l’attenzione del Milan in queste due settimane si sposta sull’Europa League. A maggior ragione dopo l’esito del primo round con la Roma (0-1) valido per l’andata dei quarti di finale: giovedì scorso gli uomini di Stefano Pioli non sono riusciti a sfondare, incassando una sconfitta di misura a San Siro che li costringerà ad andare a vincere all’Olimpico con almeno due gol di scarto per scongiurare l’eliminazione e continuare ad inseguire un trofeo.

Contro i giallorossi si è interrotta anche la serie di vittorie consecutive, sette, con il Diavolo che non rimaneva a digiuno di gol addirittura dal k.o. interno con l’Udinese dello scorso novembre. I giochi qualificazione restano aperti e l’1-0 è un risultato ribaltabile ma servirà il miglior Milan per espugnare lo stadio capitolino. Pioli, se potesse, si concentrerebbe solo sul match con la squadra di De Rossi: incombe tuttavia la sfida del Mapei Stadium con il Sassuolo, che quest’anno rischia seriamente di retrocedere. I neroverdi sono indubbiamente migliorati con Davide Ballardini al timone – tre risultati positivi nelle ultime quattro giornate – ma per uscire dalla zona rossa serviva almeno una vittoria tra Udinese (1-1) e Salernitana (2-2): contro i granata, già con un piede in Serie B, il Sassuolo ha dilapidato un doppio vantaggio, incassando il gol del pari da parte del salernitano Maggiore in pieno recupero. Solo un clean sheet da inizio gennaio per la formazione emiliana, sempre penultima e a -2 punti dalla salvezza.

Sassuolo-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

I due dubbi principali di Ballardini riguardano la difesa, dove Pedersen ed Erlic non sono al meglio. A destra si candida per una maglia da titolare Toljan, mentre se il croato non dovesse farcela è pronto Viti. Matheus Henrique tornerà verosimilmente in mediana, in coppia con uno tra Boloca e Racic. Thorstvedt sulla trequarti.

Potrebbe essere corposo il turnover di Pioli, a soli tre giorni dalla sfida con la Roma in Europa League. Davanti spazio a Jovic, ma dovrebbero giocare anche Chukwueze, Musah ed Okafor. In difesa riecco Tomori.

Come vedere Sassuolo-Milan in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Milan, in programma domenica alle 15:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Milan potrebbe pagare a caro prezzo le energie spese in Europa League nel primo dei due derby con la Roma e con il ritorno alle porte i rossoneri, già quasi certi di un posto in Champions League, rischiano di vivere un pomeriggio complicato a Reggio Emilia. Non sarebbe una sorpresa infatti se il Sassuolo riuscisse ad evitare la sconfitta in un match da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Boloca, Matheus Henrique; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

MILAN (4-1-4-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Terracciano; Adli; Chukwueze, Musah, Reijnders, Okafor; Jovic.

Il Sassuolo riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-1