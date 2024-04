Aguero Veggente: il Kun vince la scommessa sulla Champions

Aguero proprio come noi de IlVeggente.it: l’ex attaccante piazza la giocata e in nemmeno quindici minuti di partita centra la scommessa vincente

Ha lasciato il calcio, quindi la possibilità di scommettere. E ci sa fare, a quanto pare, il Kun Aguero, che martedì sera ha portato a casa una bella vincita decidendo di puntare su un solo match, quello tra Real Madrid e Manchester City.

Ora, sappiamo benissimo che questo tipo di partite possono essere un’arma a doppio taglio. Sì, perché quando si affrontano due squadre forti, che hanno la possibilità di giocare il pallone con qualità, molto spesso accade che anche per paura una delle due faccia una partita più accorta, diversa tatticamente da come uno se la può immaginare. E invece in questo caso non è successo così, con le due formazioni che hanno dato spettacolo facendoci pensare se vale la pena, per le italiane, cercare di vincere la Champions League fin quando ci saranno delle compagini così forti che possono ovviamente decidere, durante il match, quando è arrivato il momento di attaccare oppure di tirare i remi in barca. Insomma, uno spettacolo vero. Tutto previsto dal Veggente Aguero.

Aguero, ecco il colpo grosso

Prima della partita di martedì sera, l’attaccante argentino che ha un passato proprio al City, ha pubblicato sui propri profili social una schedina di diecimila dollari su un solo risultato: l’over 2,5 appunto della partita di Champions League.

Nemmeno un quarto d’ora è passato che già è passato all’incasso, visto che prima c’è stata la rete di Bernardo Silva, poi il pareggio madrileno con un’autorete – tiro deviato di Camavinga – e infine la zampata di Rodrygo un giro di lancette dopo. E quanto ha vinto Aguero? Alla fine ha portato a casa 18.900dollari, vale a dire 8.900netti di vincita. “In una partita del come questa ci saranno molti gol” aveva anticipato il Kun prima del match: detto e fatto. E passaggio all’incasso. Ah, infine, non è la prima volta che il Kun centra scommesse del genere. Prima della finale del Mondiale per club tra Manchester City e Fluminense, l’argentino aveva giocato la stessa cifra sulla stessa giocata, 10.000 dollari per l’over 2,5. Alla fine il match si concluse 4-0 e il Kun incassò 20.700 dollari. Tutto semplice!