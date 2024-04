Formazioni ufficiali Torino-Juventus: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Torino-Juventus, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della stracittadina. Le scelte dei due allenatori e le possibili soluzioni.

Un derby non è mai una partita banale. Lo sa bene il Torino, che nel confronto odierno contro la Juventus cerca quel successo che le manca ormai da tanto, troppo tempo. Reduci da un buon periodo di forma, i granata affrontano una Juve in crescita ma comunque lontana parente da quella vista all’opera nel primo scorcio di stagione. Confermate le indiscrezioni della vigilia con le due squadre che, come prevedibile, si affronteranno a specchio. Di seguito le scelte di Juric ed Allegri:

TORINO – Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Vlasic, Ricci, Linetty, Vojvoda; Sanabria, Zapata

JUVENTUS – Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa.

Torino-Juventus, il pronostico marcatori

La difesa della Juventus è lontana anni luce da quella vista all’opera fino a qualche mese fa. Il pacchetto arretrato bianconero potrebbe incorrere in molte difficoltà nella lettura di alcune situazioni di gioco. Sospinto da un Zapata in versione scintillante, il Toro proverà a giocarsi le sue chances. Andando un po’ in contro tendenza, si potrebbe puntare proprio su Zapata marcatore. La sterilità offensiva della compagine di Allegri rende ardua la scelta marcatori tra le fila della Juventus. Tagliando la testa al toro (non in senso letterale), la scelta di puntare sull’attaccante permetterebbe di “prendersi” una quota piuttosto alta, puntando comunque su un calciatore che sta vivendo un buon periodo di forma.

Torino-Juventus, probabili ammoniti e tiratori

Bellanova e Mckennie potrebbero rappresentare due opzioni intriganti per i tiratori. I due calciatori, infatti, stanno vivendo periodi di forma interessanti e potrebbero riuscire a scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Da non trascurare neanche Vlasic e Rabiot, in grado di far saltare il banco da un momento all’altro con inserimenti e folate a fari spenti. Occhio ai calci piazzati. Bremer e Gatti, ad esempio, sono due opzioni tutt’altro che utopistiche perché in grado di rendersi molto pericolosi grazie agli invidiabili tempi di inserimento in loro possesso. Possibili ammonizioni, infine, per Rodriguez, Tameze e Gatti.