Udinese-Inter, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Udinese-Inter è una partita valida per la trentunesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

In Serie A ormai sembra che le prime tre posizioni si stiano cristallizzates e l’Inter capolista, forte di 11 punti di vantaggio sul Milan secondo – i rossoneri sabato hanno battuto nettamente il Lecce – non vede l’ora di festeggiare l’aritmetica vittoria dello scudetto, quello dell’agognata seconda stella.

Matematica che, ironia della sorte, potrebbe arrivare proprio nel derby meneghino con i cugini, in programma tra due giornate. A patto che, ovviamente, la squadra di Simone Inzaghi riesca ad avere la meglio nel posticipo con l’Udinese, nella prossima sfida con il Cagliari ed infine contro gli uomini di Stefano Pioli nella stracittadina. I nerazzurri, infatti, battendo i friulani al Bluenergy Stadium amplierebbero nuovamente il divario che li separa dalla seconda (14). Lautaro e compagni sentono che il traguardo è vicino e, senza impegni di coppe – sono usciti sia dalla Champions League che dalla Coppa Italia – hanno un po’ tirato il freno a mano e sembrano meno famelici rispetto a qualche settimana fa. Lunedì scorso, pur senza brillare, hanno avuto la meglio sull’Empoli (2-0), tornando a vincere dopo quasi un mese. Per l’Udinese sarà invece un finale di passione, in quanto i punti di vantaggio sulla terzultima sono ancora solo due. Da metà febbraio la squadra di Gabriele Cioffi ha vinto solo una partita e lunedì non è andata oltre un pari (il 16esimo finora) con il Sassuolo.

Udinese-Inter: le ultime notizie sulle formazioni

Cioffi schiera Ferreira in difesa con Bijol e Perez, a centrocampo invece dovrebbe giocare Samardzic dal 1′: il serbo in estate è stato a un passo dai nerazzurri, che poi non hanno trovato l’accordo con il padre-procuratore. In attacco c’è Success al posto dello squalificato Lucca.

Dall’altro lato, Inzaghi deve fare a meno di Bastoni e de Vrij, entrambi indisponibili. Sulla fascia destra stavolta Dumfries dovrebbe spuntarla su Darmian.

Come vedere Udinese-Inter in diretta tv e in streaming

Udinese-Inter è in programma lunedì alle 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Udinese-Inter anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

L’Inter ha fretta di chiudere i giochi ed anche a Udine, dove ha perso solo una volte nell’ultimo decennio, i tre punti dovrebbero arrivare senza grossi problemi: nerazzurri peraltro ancora imbattuti in trasferta e reduci da ben 5 vittorie esterne di fila. I friulani, tuttavia, quest’anno hanno quasi sempre brillato contro le big (vittorie contro Juve e Milan) ed è assai probabile che riusciranno a segnare almeno un gol.

Le probabili formazioni di Udinese-Inter

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Joao Ferreira, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Thauvin; Success.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2