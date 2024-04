Atp Monte Carlo, i pronostici di lunedì 8 aprile: in campo due italiani

Atp Monte Carlo, Nardi e Arnaldi vanno a caccia di un pass per il secondo turno. In campo anche il due volte vincitore del torneo Tsitsipas: pronostici.

Come ogni anno tocca al prestigioso Masters 1000 di Monte Carlo alzare il sipario sulla stagione “rossa”. Sì, in realtà si è già iniziato a giocare sul mattone tritato nella settimana appena trascorsa ma è nel Principato che, come da tradizione, si comincia a fare sul serio.

In attesa di vedere all’opera Matteo Berrettini (fresco di titolo a Marrakech, in Marocco) e di Jannik Sinner, nel day 2 del torneo monegasco scendono in campo ben due italiani, Luca Nardi e Matteo Arnaldi. Il primo, ormai stabile tra i primi 80 del ranking Atp, se la vedrà con il canadese Felix Auger-Aliassime. Si tratta di un ex top10 che non riesce più a tornare ai livelli di qualche anno fa dopo una serie di problemi fisici. Per il nativo di Montreal, reduce da un 2023 davvero da incubo – niente a che vedere con l’anno precedente, in cui si accaparrò ben cinque titoli – non sarà semplice riabituarsi al rosso, dove non gioca dallo scorso maggio. Nardi, balzato un mese fa agli onori della cronaca per via della strepitosa vittoria contro il numero uno al mondo Novak Djokovic, ha debuttato come meglio non poteva nella stagione su terra, aggiudicandosi il Challenger di Napoli e superando brillantemente le qualificazioni (battuti i due francesi Pouille e Muller).

Un suo eventuale successo è da prendere seriamente in considerazione, dal momento che Auger-Aliassime su questa superficie non ha mai combinato granché, neppure nel suo momento migliore.

Insidia Nagal per Arnaldi

L’altro azzurro in campo oggi è Matteo Arnaldi, a differenza di Nardi ormai una certezza del tennis italiano. Il ligure ha fatto la sua ultima apparizione a Miami, quando si spinse fino agli ottavi di finale.

Arnaldi in quell’occasione si arrese al ceco Machac, poi battuto da Sinner, ma nei turni precedenti si era preso gli scalpi di Fils, Bublik e Shapovalov, dimostrando di essere pronto per dire la sua anche in tornei di questo livello. Tuttavia, adattarsi alla terra battuta non è mai una passeggiata, motivo per cui l’italiano potrebbe incontrare qualche difficoltà contro l’indiano Sumit Nagal, tennista in ascesa (oggi 95esimo in classifica) che nelle qualificazioni ha avuto la meglio su Cobolli e Diaz Acosta. Arnaldi favorito ma non è da escludere che si arrivi al terzo set. È dovuto passare dalle “quali” anche l’eclettico Corentin Moutet. Il francese, reduce da una bella vittoria con Altmaier, si ripeterà anche con l’australiano Popyrin, non propriamente un “terraiolo” provetto. Discorso simile per quanto riguarda la sfida tra Roman Safiullin e Jaime Munar, mentre Stefanos Tsitsipas, due volte vincitore di questo torneo, non dovrebbe correre grossi rischi contro il serbo Laslo Djere.

Atp Monte Carlo, i possibili vincenti

Nardi in Auger-Aliassime-Nardi

Moutet in Popyrin-Moutet

Tsitsipas in Djere-Tsitsipas

Munar in Safiullin-Munar

Atp Miami, i match che potrebbero terminare al terzo set

Auger-Aliassime-Nardi

Arnaldi-Nagal

Khachanov-Norrie