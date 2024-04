Gratta e Vinci fatali: beccato dopo aver rubato un portafoglio

Gratta e Vinci fatali: ha piazzato un colpo ad un signore anziano ma poi ha deciso con la carta rubata di andare a comprare dei tagliandi. Lo hanno beccato in questo modo

Ci ha provato. Ma gli è andata decisamente male. Sì, la storia è davvero incredibile e viene raccontata dalla Gazzetta di Parma, che svela come i carabinieri del centro città abbiano denunciato in stato di libertà un cittadino rumeno di 47anni.

Beccato dalle telecamere di sorveglianza che ci sono dentro il centro storico, e non solo, della città emiliana. Aveva in precedenza rubato un portafoglio e l’uomo che lo aveva perso aveva sporto denuncia appunto della scomparsa. Ma non solo: nel momento in cui ha spiegato alle forze dell’ordine i fatti, ha sottolineato come il suo bancomat era stato utilizzato per acquistare dei Gratta e Vinci e delle sigarette in un’attività imprenditoriale cittadina per circa 40euro.

Gratta e Vinci, lo hanno beccato in questo modo

Dopo questi dettagli i carabinieri non hanno fatto altro che iniziare a visionare le telecamere della città. E anche quelle probabilmente dell’attività commerciale. Ci hanno messo poco a risalire a chi era riuscito nel colpo – nemmeno poi così importante, si trattava di un pensionato, inoltre – e fatto quegli acquisti.

Sì, perché secondo la fonte citata prima l’uomo era già conosciuto, sicuramente per altri motivi, alle forze dell’ordine che ci hanno messo poco a risalire a lui e denunciarlo, come detto, in stato di libertà.