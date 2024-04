I pronostici di lunedì 8 aprile: non solo Serie A

I pronostici di lunedì 8 aprile: c’è un posticipo di Serie A, si gioca anche la Supercoppa d’Arabia e altre partite in giro per il mondo.

Il conto alla rovescia per lo Scudetto della seconda stella prosegue questo lunedì con l’Inter impegnata in trasferta contro l’Udinese impegnata nella lotta per non retrocedere. Il largo vantaggio sulle inseguitrici permetterebbe anche di fare calcoli, ma già eliminata da Coppa Italia e Champions League all’Inter non resta che giocare al massimo tutti i restanti impegni di campionato.

Per questo motito l’Udinese difficilmente riuscirà a limitare i nerazzurri, tornati alla vittoria contro l’Empoli nello scorso turno di campionato.

Pronostici altre partite

Gol in arrivo nella Supercoppa d’Arabia che vedrà tra le protagoniste l’Al Ittihad di Benzema, l’Al Hilal di Milinkovic-Savic e l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo.

Vincenti

• Inter (in Udinese-Inter, Serie A, ore 20:45)

• Al Ittihad (in Al Ittihad-Al Wehda, Supercoppa Arabia Saudita, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Ajman-Al Wasl, Emirati Arabi Uniti, ore 20:00

• Jong Ajax-Den Bosch, Eerste Divisie, ore 20:00

• Al Hilal-Al Nassr, Supercoppa Arabia Saudita, ore 21:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Al Hilal-Al Nassr, Supercoppa Arabia Saudita, ore 21:30

• Benevento-Juve Stabia, Serie C, ore 20:30

• Pescara-Entella, Serie C, ore 20:45

Il “clamoroso”

Inter vincente e almeno un gol per squadra (in Udinese-Inter, Serie A, ore 20:45)