I Paperoni del tennis fanno spazio a Sinner: che panorama da lassù

Sinner centra un nuovo e mirabolante obiettivo: ha superato 4 campioni e il bello è che il meglio deve ancora venire.

Tredici titoli. Tanti ne ha vinti Jannik Sinner da quando è piombato nel circuito maggiore, stravolgendone gli equilibri e seminando il “terrore” col suo gioco pulito ed ipnotico. Un palmares niente male, dunque, che include, come noto, uno Slam e due Masters 1000, l’ultimo dei quali vinto proprio qualche giorno fa in Florida, a Miami.

E ha solo 22 anni il nativo di San Candido, ragion per cui non osiamo immaginare quante coppe ancora possa alzare e quanti cuori farà battere da qui in avanti. Ma anche quanti altri soldi guadagnerà, visto e considerato che in pochi anni di carriera ha già raggiunto vette inarrivabili. L’altoatesino, orgoglio italiano, è entrato a far parte, pensate un po’, della top 30 dei tennisti più ricchi di tutti i tempi. Ha messo in tasca talmente tanti di quei milioni da avere già superato, in termini monetari, campioni del calibro di Lleyton Glynn Hewitt, Richard Gasquet, Milos Raonic ed Andy Roddick.

Mica male, per uno che, a sentire i detrattori, non avrebbe mai vinto un torneo di pregio, men che meno uno Slam. Fortuna che i numeri sono dalla sua parte e che si evince chiaramente, dall’ammontare dei suoi guadagni complessivi, come Sinner abbia superato le aspettative di tutti. Sinner ha chiuso questo primo trimestre del 2024, un anno finora decisamente stellare per lui, con 21,2 milioni di dollari in tasca, 4 dei quali guadagnati appunto in questi ultimi tre mesi. La somma su citata equivale, su per giù, a 19,7 milioni di euro.

Guadagni stellari per Sinner: nella top 30 dei tennisti più ricchi di sempre

Nella top 30 dei Paperoni del tennis occupa il 26esimo posto, ma se continuerà così non ci vorrà molto prima che faccia un ulteriore balzo in avanti e superi coloro i quali, al momento, stanno un po’ più in alto di lui.

A dominare la classifica, manco a dirlo, è Novak Djokovic, il più ricco di tutti i tempi, che vanta un bottino pari a 181,66 milioni di dollari. Difficile che lo superi il numero 2, Rafael Nadal, fermo a quota 134,66 milioni. Medaglia di bronzo per l’ultimo elemento dei Big Three, ovvero Roger Federer, che di milioni ne ha guadagnati 130,6. Scendendo troviamo Andy Murray, con 64,52 milioni, seguito da Pete Sampras con 43,28. Al sesto posto c’è Sascha Zverev, con 40,22 milioni; subito dopo troviamo, in rapida successione, Daniil Medvedev (40,04), Stan Wawrinka (36,7) e David Ferrer (31,48). Chiude la top ten Marin Cilic, che in carriera ha messo in tasca 31,3 milioni.

Staziona al 15esimo posto della classifica dei tennisti più ricchi Carlos Alcaraz, con un bottino pari a 28,76 milioni di dollari. E ci sta, essendo lui esploso molto prima di Sinner. Ma tempo al tempo. Non sarà un problema per Jannik battere un altro record, avendone lui infranti già così tanti.