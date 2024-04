Juventus-Fiorentina 1-0, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Juventus-Fiorentina: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di domenica 7 aprile 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Sia la Juventus che la Fiorentina sono state impegnate, con risultati opposti, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia, e ora cercano punti in campionato dopo una fase non troppo soddisfacente. I bianconeri di Allegri si sono allontanati dal secondo posto, ora occupato dal Milan, e hanno bisogno di vincere per tenersi stretto il fondamentale piazzamento in Champions League.

Per gli uomini di Italiano, nelle ultime cinque partite in Serie A è arrivata solo una vittoria, e il quinto posto, che dà accesso all’Europa League è lontano 9 punti. Allegri schiera Chiesa e Vlahovic in attacco, Italiano risponde con Belotti supportato da Mandragora, Gonzalez e Barak.

L’allenatore della Juventus conferma Kostic sulla sinistra e non cambia la difesa dall’ultima partita. Quindi scendono in campo Gatti, Bremer e Danilo. Nei Viola in difesa c’è Kayode a destra. Al centro giocano Milenkovic e Ranieri. A sinistra c’è invece Biraghi.

Momenti clou della sfida

La Juventus va in goal già al 4′ con Wes McKennie, ma la bandierina dell’assistente si alza per cogliere la posizione di offside. All’11’, La Penna annulla un altro goal alla Juve: Kostic crossa per Gatti che in scivolata prende la traversa, poi il pallone arriva Vlahovic che però lo butta su Bremer che devia in rete, ma da posizione di fuorigioco. Il vantaggio arriva poi al 20′, su calcio d’angolo: il colpo di testa di Bremer sbatte sul palo, poi arriva Gatti per spingere il pallone in rete.

Alla mezz’ora, la Juve segna ancora, ma il goal è di nuovo annullato. Stavolta McKennie suggerisce di testa un assist per Vlahovic che a porta vuota non può sbagliare. Tutto inutile: è di nuovo fuorigioco. La Fiorentina si propone avanti solo al 40′ con un tiro da fuori di Biraghi che non impensierisce Szczesny.

Al 55′ Kostic resiste a Gonzalez e fa partire un traversone che viene toccato da Milenkovic: la deviazione per poco non sorprende Terracciano. Vlahocic si mangia un goal fatto 10′ dopo. La Fiorentina prende campo e costringe la Juve in difesa. Il portiere bianconero salva il risultato al 74′ deviando sulla traversa un tiro di Gonzalez. Nzola, come Lukaku, para un tiro a botta sicura di Beltran. La partita finisce con i bianconeri asserragliati in area a difendere il vantaggio e i toscani incapaci di trovare il pertugio.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (75′, Alcaraz), McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic (58′, Iling-Junior); Chiesa (58′, Yildiz), Vlahovic (85′, Kean). All: Allegri

FIORENTINA ​(4-2-3-1): Terracciano; Kayode (84′, Dodo), Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora (46′, Lopez); Gonzalez, Barak (60′, Nzola), Kouame (60′, Beltran); Belotti (46′, Sottil). All. Italiano

ARBITRO: La Penna, sez. Roma

MARCATORI: 20′, Gatti

NOTE: Ammoniti: 68′, Cambiaso; 87′, Yildiz. Recupero: 3′

Il migliore in campo è Bremer, solidissimo in difesa e pericoloso anche in attacco: in molte azioni pericolose della Juve nel primo tempo c’è la sua presenza o il suo tocco (7,5). Gatti non ha problemi a fermare gli attaccanti viola e si propone spesso in avanti, arrivando anche al goal (7). Dall’altra parte, va spesso in affanno Milenkovic (5,5). Belotti non tocca palla ed esce a fine primo tempo (5). Nella Fiorentina il più vivace e pericoloso è Nico Gonzalez (6.5).

Danilo parte bene, ma nel secondo tempo viene superato troppe volte in dribbling o in velocità (5,5). Szczesny si rende protagonista di una parata incredibile (7). Vlahovic si innervosisce troppo per il goal annullato e poi sbaglia tutto il possibile: passa quando non dovrebbe passare e manca il tiro quando è tutto solo o vuol fare tutto da solo contro tutti (5,5). Locatelli spettatore non pagante (5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro La Penna, protagonista in Inter-Napoli per via del caso della denuncia di insulti razzisti mossa da Juan Jesus ai danni di Acerbi, evoca brutti ricordi ai tifoni bianconeri. Nella stagione 2020/21 la Juve perse contro la Viola in una partita arbitrata da La Penna: come arbitro, un match ancora ricordato per le polemiche relative agli errori del direttore di gara. Nel primo tempo l’arbitro annulla ben 3 goal alla Juve. Non ci sono ingiustizie o errori: tutte e tre le reti sono in fuorigioco.

Ecco gli highlights della gara