Formazioni ufficiali Juventus-Fiorentina: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Juventus-Fiorentina, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida dell’Allianz Stadium. Ecco le ultime dritte.

Reduce dal successo in Coppa Italia contro la Lazio, la Juventus di Max Allegri ospita la Fiorentina di Vincenzo Italiano, uscita vincente dall’ultimo confronto contro l’Atalanta. Alle prese con una crisi di risultati per certi aspetti inquietante in campionato, Vlahovic e compagni non possono permettersi di fallire nell’impegno casalingo contro i Viola.

Almeno sulla carta, però, saranno i padroni di casa a tenere in mano il pallino del gioco, non snaturando quelle qualità che ne hanno caratterizzato la crescita. Dal canto loro, i bianconeri cercheranno di sfruttare eventuali occasioni in ripartenza. Ci sono tutti gli ingredienti, dunque, per assistere ad un match molto tirato, nel quale ogni dettaglio potrà fare la differenza. Ecco le scelte dei due allenatori:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Belotti.

Juventus-Fiorentina, il pronostico marcatori

Lo spartito dell’incontro appare piuttosto chiaro. Una delle variabili più importanti sarà rappresentata, semmai, dal modo con il quale la Juventus attaccherà la linea difensiva dei Viola che, a palla scoperta, ha dimostrato di poter sbandare pericolosamente. Pur animata nel secondo tempo della sfida con la Lazio da una manovra corale più pungente, la qualità nel palleggio della Juve non è molto alta. Ragion per cui, la sensazione è che i giocatori di gamba saranno chiamati a prendersi le maggiori responsabilità.

Chiesa, per esempio, ma anche Adrien Rabiot. A secco dal sigillo contro l’Hellas Verona, il centrocampista francese è apparso in crescita di condizione. Autore di gare importanti contro la Fiorentina, con la sua fisicità Rabiot potrebbe mettere in grande difficoltà le marcature preventive viola. La candidatura del centrocampista bianconero come possibile marcatore appare dunque molto più di una semplice suggestione.

Probabili ammoniti e tiratori di Juventus-Fiorentina

A meno di stravolgimenti improvvisi nel copione tattico della gara, sarà la Fiorentina ad avere il pallino del possesso palla. Sia pur balbettante nelle ultime settimane, il cammino in campionato dei gigliati è stato sempre contrassegnato da una costante volontà di far male all’avversario. Le bocche da fuoco dalla media lunga distanza di certo non mancano ai toscani. Giocatori con la qualità e il tiro di Bonaventura e Mandragora, ad esempio, dovrebbero riuscire a scagliare almeno una conclusione ciascuno nello specchio di porta difeso da Szczesny. Stuzzica anche Barak, che soprattutto con la maglia dell’Hellas Verona ha spesso messo in imbarazzo la retroguardia juventina.

Sull’altro versante, invece, occhio a due nomi ‘insospettabili’: da una parte Kostic – opaco nelle ultime apparizioni, ma a caccia di riscatto – dall’altra Bremer, imperioso quando riesce a prendere il tempo al diretto marcatore in situazioni di calcio da fermo. Da menzionare anche il solito Mckennie in ottica tiratore, alla luce della grande stagione vissuta sin qui dal calciatore texano. Per quanto concerne i possibili ammoniti, invece, due nomi su tutti: Gatti e Milinkovic. Spesso irruenti, i due difensori dovrebbero finire sul taccuino dei cattivi.