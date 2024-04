Cedere un big per ricostruire: “Più Bremer che Vlahovic”

La Juve, probabilmente, dovrà cedere un big per finanziare la rivoluzione tecnica immaginata da Giuntoli: il sacrificabile potrebbe essere Bremer.

Si dà quasi per scontato che i nomi più probabili in uscita siano quelli di Vlahovic e Chiesa, ma secondo Stefano Salandin di Tuttosport il big da cedere potrebbe essere anche Bremer. Intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay, il giornalista ha provato a ridimensionare anche le voci che continuano a insistere su un addio a fine stagione di Allegri.

“Se vince la Coppa Italia e arrivo terzo“, ha spiegato l’intervistato, “devono dargli 20 milioni per stare a casa. Elkann non è che sta a pensare se un allenatore sta simpatico o meno ai tifosi, ed è un discorso legittimo, tra l’altro. Se la Juve vince la Coppa Italia e arriva terza, per me il voto della stagione di Allegri sarebbe un 7. Dobbiamo ricordarci il mercato che ha fatto la Juventus a inizio stagione rispetto alle altre squadre”.

Rispetto alla situazione di Federico Chiesa, il giornalista ha detto che a suo giudizio la situazione contrattuale non incide sul suo rendimento. “Ogni tanto parlo con lui, con suo padre, quindi conosco la situazione: il problema è che Chiesa è reduce da un infortunio piuttosto grave e il recupero al 100% non è ancora avvenuto“.

“Ieri“, ha proseguito Salandin, “con la Fiorentina ha anche giocato con una piccola contrattura e ciò depone a suo favore, si capisce che ha voglia. Chiesa è un calciatore che gioca di spunto, purtroppo se si ferma per problemi fisici non è facile ritrovare la condizione“.

Novità in casa Juve: “Chiesa rinnova e Giuntoli può cedere Bremer“

Quindi, secondo il giornalista di TuttoSport, Chiesa potrebbe presto trovare un accordo per rinnovare con la Juventus. “A fine stagione la Juve parlerà con il suo procuratore ma l’intenzione è quella di andare avanti insieme. Un po’ di distanza c’è sulle cifre, ma la sensazione è che possa essere colmata. Io credo al rinnovo, magari con l’inserimento di una clausola”.

Poi il giornalista è tornato sul tema caldo che caratterizzerà il prossimo mercato bianconero: la Juve deve per forza sacrificare un top per fare mercato. E per Salandin quel big non deve essere per forza Vlahovic. “I soldi per l’aumento di capitale non verranno utilizzati per in fase di mercato. Io, di top, vedo in uscita Bremer: è lui che si può cedere. Magari Giuntoli può far cassa con un giovane tipo Soulé. Davanti un’offerta molto alta Bremer potrebbe essere ceduto”.

“Bremer, Scszeny, Rabiot da mediano, Chiesa se sta bene e Vlahovic in attacco“, ha concluso l’intervistato, “questi sono i calciatori top di questa Juventus. La Juve sta vivendo un momento di transizione, l’esempio è Cambiaso che sta crescendo nei bianconeri. In altre situazioni sarebbe rimasto in prestito in un club minore”.