Berrettini e Sinner in formato “tascabile”: novità incredibile

Berrettini e Sinner, il torneo di Montecarlo si apre con un annuncio sorprendente: con solo un clic avrai tutto a portata di mano.

Un Matteo Berrettini nuovo di zecca e un Jannik Sinner pronto alla “sgasata” finale e alla conquista della vetta del ranking Atp. Ci saranno entrambi, fortunatamente, al Rolex Montecarlo Masters 1000; il secondo si è decisamente meritato il diritto di entrare nel main draw, mentre il primo grazie alla wild card ricevuta dagli organizzatori del prestigioso torneo monegasco.

Il torneo nel Principato, il primo sulla terra rossa europea, è già entrato nel vivo, ma il romano e l’altoatesino non sono ancora scesi in campo. Berrettini giocherà martedì, giusto il tempo di riprendersi dalla vittoria a Marrakech, ancor più epica perché avvenuta pochissimi giorni dopo il suo ritorno nel circuito maggiore. Sinner, avendo un bye, può prendersela un po’ più comoda: debutterà direttamente al secondo turno e si “risparmierà”, quindi, un match. Per godersi le loro gesta sarà necessario essere titolari, come noto, di un abbonamento a Sky che includa anche la visioni dei contenuti sportivi.

A meno che, s’intende, la novità appena annunciata non faccia al caso vostro. Già, perché proprio a partire dal Masters 1000 di Montecarlo le “regole” cambieranno un po’. Non sarà possibile vedere i match in chiaro e a costo zero, ma lo si potrà fare ovunque ci si trovi e da qualunque dispositivo. Allacciate le cinture: andiamo a scoprire cosa sta per cambiare nel mondo del tennis.

Berrettini e Sinner a portata di clic: tutti i match su NOW

Tutte le partite del tabellone, da questo momento in poi, saranno visibili grazie a EXTRA Match, la grande novità di NOW, il servizio di streaming on-demand e in diretta a pagamento di Sky.

Questi nuovi canali andranno ad affiancare Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis con un intento ben preciso: quello di garantire una copertura completa a tutti gli amanti del tennis in diretta. Un vantaggio non indifferente, dunque, che permetterà agli appassionati di godersi ogni singolo match della programmazione e di fare il tifo per i propri beniamini azzurri indipendentemente da dove ci si trovi, con soltanto un clic. Mica male, no?

Tanto più che ci sarà un parterre di super telecronisti di Sky Sport a raccontare tutto quello che accadrà in campo. A Montecarlo ci sarà, in vista di commentatrice delle sfide che si terranno al Country Club, anche Flavia Pennetta, nel top team in compagnia di Paolo Bertolucci, Ivan Ljubicic, Stefano Pescosolido, Laura Golarsa e Fabio Colangelo.