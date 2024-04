Sinner nuovo numero 1 Atp: la quota dei bookmaker

Sinner nuovo numero 1 della classifica Atp: i bookmaker danno i numeri. E c’è alla fine anche il colpo grosso che lo farebbe diventare una vera leggenda

La vittoria all’Australian Open, storica, ha acceso i riflettori in maniera importante su quello che al momento è il migliore atleta italiano: Jannik Sinner. Il trionfo a Melbourne ha dato ulteriore visibilità a quello che è il tennista numero 2 del Mondo che, però, ha messo nel mirino, il primo posto, quello che al momento è occupato da Djokovic.

Dopo una prima parte di stagione sul veloce, chiusa con la vittoria del Master 1000 di Miami, Jannik adesso deve difendere i punti su un terreno che, per ora, a lui non è mai stato molto congeniale: sulla terra battuta ha vinto solamente una volta a Umago, contro Alcaraz in finale, ma ha avuto in quel caso un cammino assai semplice da affrontare. Insomma, deve cercare di tirare fuori il meglio di sé e ha dimostrato di essere anche in questo il numero uno del mondo. Dedito al lavoro come pochi, vuole restare in alto per molto tempo. E i numeri, anche quelli dei bookmaker, sono tutti dalla sua parte.

Sinner, ecco i numeri dei bookmaker

Sì, perché ci credono gli analisti ed esperti di Sisal che Jannik possa chiudere il 2024 davanti a tutti nella classifica mondiale Atp: la quota infatti è bassa. Si gioca solamente a 2,50 volte la posta. E se si pensa che davanti c’è uno che ha vinto tutto quello che doveva vincere nel corso della sua carriera, vale a dire il tennista serbo, allora possiamo tranquillamente affermare che sì, la quota è davvero irrisoria quasi.

Non è l’unica, comunque, nei vari palinsesti. Una vittoria di un altro slam nel corso dell’anno si gioca a due. Mentre sale a cinque in caso di vittoria di tre slam si quattro. E il cappotto? Quel grande Slam che solamente a Rod Laver è riuscito nel corso della storia a quanto pagherebbe? Quota bella importante, questa: parliamo di 33 volte la posta. Sì, è difficile, ma non impossibile