Win for Life, ha vinto facendo zero: colpo incredibile

Win for Life, ha vinto non centrando nemmeno un numero. Ha chiuso la giornata di Pasquetta con una vincita clamorosa. Ecco quello che è successo

Immaginate di giocare dieci numeri su venti. E immaginate di sognare di beccarli tutti e dieci. Difficile eh, deve andare proprio benissimo. Ma immaginate anche dopo un paio di numeri visti uscire, che non ne avete beccato nemmeno uno. E la stessa cosa dopo dieci estratti e la stessa cosa dopo venti estratti. Quasi impossibile pure in questo caso, ma così è successo. E sappiamo inoltre che lo zero regala gioie al Win for Life.

Ha chiuso la Pasquetta in maniera clamorosa un giocatore online, che grazie all’estrazione dello scorso uno aprile – così come viene riportato da Agimeg.it – ha centrato una vincita importante. Sarà saltato sul divano nel momento in cui ha visto i numeri usciti: nessuno corrispondeva a quelli che lui aveva pronosticato. E così, con una giocata di soli due euro, ha iniziato il post settimana Santa nel migliore dei modi possibili.

Win For Life, il colpo è da 13mila euro

Uno zero incredibile, bellissimo. Che ha regalato, per la precisione, 13.060,12 euro con solamente due investiti in questo gioco.

Proprio grazie al gioco online, infatti, è stato centrato uno ’0’ da 13.060,12 euro con una giocata di soli 2 euro. I numeri estratti sono stati: 1 7 8 10 12 16 17 18 19 20 e Numerone 1. E lui ovviamente non ne aveva nessuno di questi. Poco male, la fortuna in questo caso bacia anche alla “rovescia” visto che di solito uno vuole prenderli tutti i numeri. Ma come si gioca al Win for Life? Per chi non lo sapesse grazie a questo intrattenimento è possibile vincere una rendita di 3mila euro al mese per 20anni. Garantito, destinabile anche a terzi e si può pure ereditare. Insomma, un grande gioco che fino al momento in Italia ha regalato un sogno a 471 persone che sono riuscite a fare jackpot completo.