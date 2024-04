West Ham-Tottenham, Premier League: probabili formazioni, pronostici

West Ham-Tottenham è una partita della trentunesima giornata di Premier League e si gioca martedì alle 21:15: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Il Tottenham sabato scorso ha rischiato contro la terzultima in classifica, il Luton Town. Nonostante il dominio degli Spurs in termini di possesso palla, battere gli ostinati Hatters si è rivelato un compito più difficile del previsto ed è solo grazie ad una rete di capitan Son nei minuti finali (2-1) se i londinesi sono riuscito a piegare la neopromossa ed a restare in scia dell’Aston Villa nell’agguerritissima corsa al quarto posto.

La squadra di Ange Postecoglou deve sempre recuperare tre punti ai Villans, che però hanno giocato una gara in più. A conti fatti si profila una battaglia serrata fino alla fine, anche se c’è la possibilità che in Champions League ci vadano entrambe, se l’Inghilterra a maggio occuperà una delle prime due posizioni del ranking. Ad ogni modo il successo sul Luton è il terzo nelle ultime quattro gare per il Tottenham, in questa striscia sconfitto solo dal Fulham. Gli Spurs nel turno infrasettimanale sono attesi da un altro entusiasmante derby, stavolta contro il West Ham: dovranno recarsi qualche chilometro più a est. Gli Hammers sono staccati di ben dodici punti rispetto ai cugini ed attualmente lottano per un obiettivo diverso, che potrebbe essere la qualificazione all’Europa League oppure alla Conference.

Gli uomini di David Moyes per adesso, complici i continui alti e bassi, devono accontentarsi del settimo posto e sabato scorso hanno sciupato l’occasione di rosicchiare punti al Manchester United sesto, che è a +4.

Ha dell’incredibile la rimonta subita dagli Hammers in casa del Newcastle, considerando che a 13 minuti dalla fine erano avanti 3-1 e già stavano pregustando il dolce sapore dei tre punti. In attesa di giocare l’atteso quarto di finale di Europa League con il Bayer Leverkusen, il West Ham cercherà di riconquistare un successo che manca ormai da un mese esatto. Moyes non dovrebbe stravolgere la formazione che è scesa in campo al St. James’ Park: l’unica assenza sarà quella dello squalificato Alvarez.

Come vedere West Ham-Tottenham in diretta tv e in streaming

La sfida tra West Ham e Tottenham è in programma martedì alle 21:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il West Ham quest’anno è molto incostante ma resta una squadra in grado di sfoderare prestazioni importanti anche contro avversari sulla carta più forti. Crediamo che alla fine riesca ad evitare la sconfitta nel derby contro un Tottenham che non ha di certo incantato con il Luton. Si profila un match prolifico, dal momento che entrambe non brillano particolarmente in fase di non possesso palla.

Le probabili formazioni di West Ham-Tottenham

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Mavropanos, Zouma, Emerson Palmieri; Ward-Prowse, Soucek; Bowen, Paquetà, Kudus; Antonio.

TOTTENHAM (4-2-3-1): Vicario; Pedro Porro, Romero, van de Ven, Udogie; Sarr, Bissouma; Johnson, Maddison, Son; Richarlison.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1