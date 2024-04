Tsitsipas come CR7: ha perso la testa per lei

CR7 non è il solo ad avere questa passione: anche il tennista Tsitsipas ne è rimasto estasiato, come ampiamente prevedibile.

Mettiamo subito in chiaro una cosa: sotto il profilo della passione per i motori, CR7 è assolutamente inarrivabile. È vero anche però che molti atleti, proprio come l’ex Juve, hanno un debole per le automobili. Non per quelle comuni, ovviamente, ma per quelle di lusso. Come i bolidi, per intenderci, a bordo dei quali sfrecciano di tanto in tanto nelle grandi città.

È notizia di qualche giorno fa che Cristiano Ronaldo ha aggiunto al suo già mirabolante parco macchine una Ferrari Daytona SP3 d’un rosso fiammante e per nulla discreto. Un modello che, pensate un po’, costa su per giù quanto una villa di tutto rispetto: parliamo di 2,3 milioni di euro, una cifra che di certo non è alla portata di tutti. Anche Fedez, fresco di separazione da Chiara Ferragni, si è regalato un gioiello a quattro ruote proveniente dalla fabbrica del cavallino rampante, mentre Stefanos Tsitsipas, il tennista greco che a lungo è stato in top ten, ha optato per un’altra casa automobilistica.

Il nativo di Atene, così come la stella dell’Al-Nassr, vuole solo il meglio, quando si parla di auto. Possedeva già un’Aston Martin V12 Speedster, con la quale se ne va a zonzo per le strade di Montecarlo, insieme alla fidanzata Paula Badosa, quelle poche volte in cui ha un po’ di tempo libero.

Non solo CR7, Tsitsipas fa il bis: Aston Martin che passione

Tsitsipas non si accontenta, però. Come abbiamo appreso dal suo profilo Instagram, Stefanos si è lasciato stregare da una nuova vettura che, in effetti, è talmente bella da risultare praticamente irresistibile.

Si tratta sempre di un’Aston Martin, ma di una DBX 707, un cavallo di razza dalle linee pulite ed eleganti e dalle prestazioni ineccepibili. Non è chiaro, da come scrive, se l’abbia portata a casa con sé o se si sia limitato a guidarla, in quel di Miami, in virtù di qualche accordo di sponsorizzazione con la casa automobilistica. Sembra evidente, però, al di là di questo, che ne sia rimasto estasiato.

“Fonde il lusso con le prestazioni meglio di qualunque cosa abbia mai guidato”, scrive Tsitsipas, sorpreso dalla velocità di questo suv raffinatissimo che è frutto, aggiunge, dell’incontro tra “l’artigianato senza compromessi e lo spirito dell’avventura”. Lo vedremo a bordo di una DBX 707 nuova di zecca, in occasione dell’imminente Masters 1000 di Montecarlo? Innamorato come sembra di questo nuovo bolide, il cui prezzo parte dalla cifra stratosferica di 260mila euro, non ci sentiamo di escluderlo.