Formazioni ufficiali Lecce-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Lecce-Roma, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida in programma al “Via del Mare”. Ecco le scelte dei due allenatori.

Tutto pronto al “Via del Mare” per la sfida tra Lecce e Roma. Il lunedì di Pasquetta ha uno snodo cruciale nel match tra i salentini e i capitolini, a caccia di punti preziosi per centrare i rispettivi obiettivi. De Rossi ha sciolto l’ultimo dubbio di formazione: Dybala c’è ma partirà inizialmente dalla panchina. Al suo posto agirà Baldanzi che, supportato da Zalewski, agirà alle spalle di Romelu Lukaku. Gotti si affida invece al solito 4-3-3; la novità più importante riguarda Piccoli, che parte titolare al centro dell’attacco. Di seguito le scelte complete:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Blin, Ramadani, Dorgu; Almqvist, Piccoli, Sansone. All. Gotti.

ROMA (4-3-2-1): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angelino; Cristante, Paredes, Bove; Baldanzi, Zalewski; Lukaku. All. De Rossi.

Lecce-Roma, il pronostico marcatori

La chance per Baldanzi è di quelle da non fallire. L’assenza di Dybala può rappresentare un’occasione irripetibile per l’ex Empoli che, quando è stato chiamato in causa, è parso assolutamente frizzante. I possibili errori individuali della retroguardia del Lecce potrebbero in un certo senso propiziare gli inserimenti a fari spenti del trequartista di De Rossi. Lukaku calamiterà occasioni, palloni ed avversari. Circumnavigando la porzione di campo occupata dal belga, Baldanzi potrebbe trovare il guizzo vincente per mettere a segno almeno un gol.

Lecce-Roma, probabili ammoniti e tiratori

Schierato da De Rossi sulla trequarti, porzione di campo che tende a prediligere, Zalewski potrebbe ripagare la scelta del suo allenatore con una prestazione importante. La sensazione è che il tuttocampista giallorosso abbia le carte in regola per scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Piace anche l’opzione Bove tiratore: il giovane centrocampista della Roma, utilizzato con il contagocce nell’ultimo scorcio di stagione, ha una voglia matta di mettersi in gioco.

Le doti balistiche non sono mai mancate a Bove, che quindi potrebbe centrare almeno una volta lo specchio di porta difeso da Falcone. Impossibile da trascurare Bryan Cristante, divenuto un vero e proprio fattore negli inserimenti a fari spenti. Sul fronte salentino, invece, occhio soprattutto a Dorgu ed Almqvist: con la difesa della Roma apparsa non proprio ermetica, i due jolly di Gotti potrebbero trovare lo spazio per almeno un tiro. Possibili ammonizioni, infine, per Pongracic, Gendrey e Karsdorp.