Formazioni ufficiali Napoli-Atalanta: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Tutto pronto al “Maradona” per la super sfida tra Napoli e Atalanta. Gara aperta a tantissime soluzioni, la sfida tra gli Azzurri e gli orobici può rappresentare un autentico spartiacque per le due compagini, a caccia di conferme importanti in una fase nevralgica della stagione. La sensazione è che, in casa azzurra, la sfida contro gli orobici possa rappresentare l’ultima tornata per ritornare in corsa.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Raspadori

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Miranchuk, Scamacca

Napoli-Atalanta, il pronostico marcatori

Osimhen marcatore. L’attaccante nigeriano vuole trascinare la squadra in un frangente che definire delicato sarebbe solo un eufemismo. Pur facendosi apprezzare per le proprie soluzioni offensive, la compagine di Gasperini ha mostrato qualche lacuna nella lettura di alcune situazioni difensive. In crescita di condizione e in termini di autostima, il Napoli non può più permettersi passi falsi. Inevitabile ipotizzare che la forza fisica di Osimhen, unita ad una proposta di gioco credibile che riesca a coinvolgere gli esterni azzurri con efficacia, possa portare il Napoli a segnare almeno un gol con il suo attaccante di riferimento.

Probabili ammoniti e tiratori di Napoli-Atalanta

Politano e Pasalic rappresentano due opzioni in ottica tiratore da prendere assolutamente in considerazione. L’esterno italiano rappresenta una delle note positive in una stagione piuttosto complicata per gli Azzurri. Gli inserimenti di Pasalic, invece, riescono spesso a cogliere le difese avversarie in difficoltà. Entrambi potrebbero scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Altre opzioni credibili sembrano essere quelli di Hateboer e Traoré, molto vivaci dalla cintola in su. A finire sul taccuino del direttore di gara, infine, potrebbero esserci Mario Rui e Kolasinac. La produzione offensiva di entrambe le squadre potrebbero esporre gli esterni avversari a scelte sistematiche: il rischio giallo, per due calciatori spesso irruenti, è assolutamente concreto.