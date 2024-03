Un altro errore per Acerbi: “Meglio il silenzio. è consigliato male”

Si continua a parlare del caso Acerbi-Juan Jesus, dopo che l’interista ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera: secondo Biasin è stato un errore.

In una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, Francesco Acerbi ha commentato la sentenza di assoluzione dopo il caso della denuncia di Juan Jesus. Il difensore nerazzurro ha provato a difendersi dalle accuse di razzismo dicendosi dispiaciuto anche per Juan Jesus. “Abbiamo perso tutti“, ha detto.

Secondo il giornalista Fabrizio Biasin, Acerbi ha però sbagliato a parlare: esporsi è stato un errore, così come appaiono criticabili tutti i tentativi di giustificazione. Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Biasin ha parlato di Lautaro, del prossimo mercato nerazzurro e poi, ovviamente, del caso Acerbi-Juan Jesus.

⁠Il giornalista di Libero è partito dall’ormai famoso commento di Costacurta, secondo cui Lautaro non segna nei match decisivi. “Chi non reputa Lautaro di essere decisivo nelle partite che contano non conosce la sua carriera. Lautaro ha segnato nelle partite decisive di Champions, nei derby, nei big match. Contro l’Atletico non ha segnato ma ha messo nelle condizioni i compagni di farlo”.

Secondo Biasin i tifosi dell’Inter non devono aspettarsi grossi colpi in entrata quest’estate. “Anche il prossimo mercato sarà a zero euro per l’Inter. E non c’è da meravigliarsi. Sarà come gli ultimi mercati. Il rinnovo di Lautaro non è congelato e non dipende da chi ci sarà alla guida del club. Quando l’Inter vincerà lo Scudetto si penserà ai rinnovi di Barella e Lautaro”.

L’intervistato ha anche spiegato che Dumfries, pur essendo in uscita, è un giocatore che la società perderebbe a malincuore. “A Inzaghi piace tantissimo. Tutti sanno che se dovesse arrivare un’offerta importante potrebbe partire. Ma alla società e allo staff tecnico l’olandese piace. Inzaghi in fase di rinnovo chiederà di preservare questo gruppo. L’anno scorso ha perso diversi calciatori importanti come Onana, Skriniar, Dzeko e Lukaku”.

Caso Acerbi: “L’errore è stato non restare in silenzio“

Biasin ha poi messo in guardia i tifosi nerazzurri che si aspettano contro l’Empoli una sorta di scampagnata di Pasquetta. “Lunedì niente grigliata perché piove… Contro l’Empoli l’Inter ha sempre faticato. Anche Inzaghi mi ha sottolineato come l’Empoli di Nicola sia una squadra rispettabile e che gioca veramente bene”.

Infine, il giornalista ha detto la sua sulla famosa intervista di Acerbi. “Lui aveva voglia e necessità di parlare. La società avrebbe preferito il silenzio ma Acerbi voleva dire la sua e ha scelto di passare per il Corriere della Sera, il quotidiano più importante d’Italia, e per me ha fatto un autogoal“.

“Sono convinto che lui sia consigliato male a livello comunicativo. Le zero giornate di squalifica sono un male per lui, continuo a dirlo. Tra 3-4 anni quando si parlerà di questa stagione dell’Inter, Acerbi potrebbe essere messo in disparte. Basta con iniziative di facciata anche da parte della Lega. Comunque si è creata una confusione incredibile anche in base al fatto che i protagonisti siano del Napoli e dell’Inter. Si è fatta una questione di tifo. Se lo stesso episodio fosse accaduto in B se ne parlava giusto per 3 minuti”.