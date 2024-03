Slovenia-Portogallo, amichevole: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Slovenia-Portogallo è un’amichevole e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Sa solo vincere il Portogallo da quando sulla sua panchina siede lo spagnolo Roberto Martinez, commissario tecnico dei lusitani ormai da un anno. Da marzo 2023 Cristiano Ronaldo e compagni hanno vinto 11 partite di fila, compresa ovviamente quella ottenuta giovedì scorso nell’amichevole con la Svezia, travolta 5-2 a Guimaraes nonostante l’assenza di CR7, rimasto per qualche giorno in vacanza con la propria famiglia.

Contro gli scandinavi il Portogallo ha dato ancora una volta dimostrazione della sua potenza offensiva: solo in due occasioni, nell’era Martinez, ha realizzato meno di due gol. Oltre al milanista Leao hanno brillato anche Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Gonçalo Ramos e Bruma, quest’ultimo una delle note più liete della serata.

In attesa di test più probanti – nel girone di qualificazione che il Portogallo ha stravinto non c’erano grosse insidie – sarà importante allungare la striscia vincente, con l’obiettivo di arrivare nelle migliori condizioni ai prossimi Europei, dove i lusitani reciteranno come al solito il ruolo degli outsider. Martinez, tuttavia, cambierà parecchio contro la Slovenia a Lubiana, mandando verosimilmente in campo chi non ha giocato contro la Svezia. Rientra Ronaldo ma anche i vari Dalot, Cancelo, Danilo Pereira, Otavio, Ruben Neves, Vitinha e Joao Felix. Per gli sloveni è la terza amichevole del 2024 dopo quelle contro USA e Malta: nella scorsa settimana gli uomini di Matjaz Kek non sono andati oltre un pareggio con la modesta selezione del microstato del Mediterraneo (2-2), raccogliendo in ogni caso il terzo risultato utile consecutivo da novembre ad oggi.

Come vedere Slovenia-Portogallo in diretta tv e streaming

La sfida tra Slovenia e Portogallo, in programma martedì alle 20:45 allo stadio Stozice di Lubiana, in Slovenia, non sarà trasmessa in diretta tv. In Italia nessuna piattaforma, satellitare o streaming, garantirà la messa in onda dell’amichevole che vedrà protagonisti gli uomini di Martinez e quelli di Kek.

Il pronostico

La Slovenia è una delle 24 squadre che parteciperanno ai prossimi Europei e nel girone se la vedrà con Serbia, Danimarca e Inghilterra. Contro una rappresentativa modesta come Malta gli uomini di Kek giovedì scorso non hanno entusiasmato, motivo per cui viene difficile immaginare che riescano a fermare l’inarrestabile Portogallo, reduce da undici vittorie di fila. Lusitani favoriti in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Slovenia-Portogallo

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Balkovec, Bijol, Drkusic, Stojanovic; Mlakar, Kurtic, Cerin, Horvat; Sesko, Sporar.

PORTOGALLO (3-5-2): Rui Patricio; Dalot, Pepe, Antonio Silva, Cancelo; Danilo Pereira, Ruben Neves, Vitinha; Otavio, Cristiano Ronaldo, Joao Felix.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3