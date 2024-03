10eLotto, si festeggia in tutta Italia: oltre 30mila euro

10eLotto, si festeggia in tutta Italia. Una delle ultime estrazioni ha regalato delle vincite da capogiro. Un totale che supera i 30mila euro. Andiamo a vedere nel dettaglio

Sempre più persone riescono con il 10eLotto (che ricordiamo ha due tipi di giocate: quella legata al Lotto e quella istantanea ogni 5 minuti) a regalarsi dei momenti di gioia. Non sono somme che cambiano la vita, ribadiamo, ma per l’importo che danno ti permettono di sognare di fare qualcosa che fino a quel momento non si aveva la possibilità di fare.

Magari un bel viaggio in un posto che uno desidera di vedere, magari una macchina. O un bel regalo alla moglie o ai figli. Insomma, del denaro assai utile – soprattutto perché la cifra investita è irrisoria – che aiuta. Eccome. Nel consueto spazio che Agimeg.it dà a questo gioco, andiamo a vedere quello che è successo in una delle ultime estrazioni dove ha festeggiato davvero tutta Italia. Sì, perché le vincite partono dal Nord e arrivano al più profondo Sud.

10eLotto, ecco i colpi delle scorse settimane

Le due vincite più importanti – che hanno regalato 10mila euro a testa – sono state realizzate a Napoli e a Guardiagrele, comune in provincia di Chieti. Il tutto grazie a delle scommesse molto basse: la prima giocata è stata di 4 euro, la seconda di un solo euro. Entrambe in questo caso sono state realizzate con la modalità frequente, quella che come vi abbiamo spiegato prima viene fatta ogni 5 minuti.

Poteva mai mancare la Lombardia in tutto questo? Ovvio che no: a Bresso in provincia di Milano è stato centrato un 4 che ha permesso al fortunato scommettitore di portare a casa 7.500euro. Stessa somma vinta a Lentini, in Sicilia, precisamente in provincia di Siracusa dove i soldi sono stati vinti riuscendo a fare 6. Insomma, continua la scorpacciata di vincite, anche abbastanza importanti. E siamo certi che non è proprio finita qui. Chissà quante da qui, alla fine dell’anno, ve ne racconteremo.